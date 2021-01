5 metode de a transforma biroul intr-un spatiu primitor

Atunci cand faci o pauza, te poti relaxa rasfoind o carte preferata. Un album cu locuri in care iti doresti sa ajungi sau cartea de marketing preferata, ele iti vor reincarca bateriile.

Poate de multe ori se intampla sa nu iti gasesti punctul de plecare in ceea ce ai de facut. Cauta in biblioteca o carte ce te inspira si lucrurile vor incepe sa prinda contur.

Asa cum stim, plantele purifica aerul, oferindu-ne oxigen. Daca ai anumite afectiuni respiratorii, plantele iti vor fi un ajutor de nadejde.

Ne ajuta sa ne concentram, sa ne fixam ideile. Ne sprijina functiile congnitive

Mai intai de toate, luam in discutie biroul propriu-zis. Daca vorbim de biroul de la serviciu, o schimbare nu tine neaparat de tine. Tot ce poti sa faci e sa il mentii liber de obiecte inutile ce isi pot gasi loc si in alta parte.Daca vorbim de un birou amenajat la tine acasa, aici poti schimba lucrurile. Circumstantele din ultima perioada ne-au determinat sa lucram mai mult de acasa si a fost momentul sa ne reorientam. Un birou simplu si functional iti va oferi suportul necesar si va fi o investitie buna pe termen lung.Vor fi acele imagini care te incarca cu energie pozitiva. Pot fi citatete tale preferate, transpuse intr-un vizual interesant, imagini cu locuri prin care ai fost in vacanta sau chiar ilustratii artistice, neconventionale.Poti decora peretele din apropierea biroului de scris sau le poti aseza pe o etajera.Ideea de baza este sa le vezi chiar si atunci cand esti la birou, asezat pe scaun.Indiferent de cat de pasionati suntem de carti, camera destinata biroului este intr-o legatura stransa cu cartile. Daca spatiul nu iti permite sa ai o biblioteca, cu siguranta poti amenaja cateva rafturi cu carti.Poate parea un aspect de neluat in calcul, dar, in realitate, o planta verde este foarte benefica intr-un astfel de spatiu. Sunt foarte multe beneficiile pe care ele ni le aduc.Natura, in general, ne da o stare de calm si liniste. Tocmai de aceea, prin aducerea unor plante verzi in biroul tau, vei crea o atmosfera propice concentrarii, un spatiu benefic pentru minte si corp.Pentru a te simti in largul tau, biroul sau camera in care lucrezi, trebuie sa fie ca o gura de aer proaspat. Desginul sau trebuie sa te reprezinte si sa te faca sa te simti bine. Un spatiu prea incarcat sau cu un aspect nepotrivit, te va face sa iti doresti sa termini cat mai repede ce ai de facut si sa pleci.Texturile dau viata unui spatiu, asemenea culorilor. Alege texturi diferite si joaca-te cu aceste materiale. Covorul poate avea o textura interesanta, cutiile de depozitare din apropierea biroului, la fel.Alaturi de printuri sau tablourile preferate, oglinzile vor forma un joc interesant. Cauta modele de oglinzi ce reprezinta ele insele o piesa decorativa. Vor avea si rolul practic de a te ajuta sa iti verifici infatisarea atunci cand te pregatesti sa intri intr-o intalnire.Biroul a devenit o camera cu o importanta deosebita, mai ales un ultima perioada. Asigura-te ca ii acorzi atentia necesara atunci cand o amenajezi. Va fi locul unde iti petreci jumatate din zi, cel putin si merita acest efort.