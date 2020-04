3 livinguri minimaliste pentru inspiratia ta

Aflat chiar si la baza principiilor Feng Shui, atat de apreciate in cultura chineza, minimalismul ne incurajeaza sa renuntam la cat mai multe obiecte din jurul nostru, pentru a ne putea bucura de sanatatea corpului si a mintii, dar si de o dezvoltare personala de calitate, neumbrita de o aglomerare inutila cu obiecte de mobilier.Bazat pe cateva scheme cromatice specifice, dar si pe un decor foarte bine structurat, minimalismul este, probabil, antonimul principiului de traditional.Citeste in continuare si afla care sunt cele mai bune idei de amenajare a livingului in stil minimalist.Ai putea crede, la prima vedere, ca minimalismul presupune ca prim pas eliminarea totala a ornamentelor de orice fel pe care le poti avea intr-o sufragerie, urmata de renuntarea la mobilier pana cand acesta devine unul saracacios.Lucrurile, de fapt, stau chiar invers, in sensul ca o incapere minimalista trebuie sa fie perfect functionala, dar sa exprime, concomitent, o claritate perfecta.Asadar, fa tot posibilul sa maresti vizual spatiul, aspect ce faciliteaza in orice fel interactiunea sociala a membrilor familiei tale prin compartimentarea casei in ideea de open space, folosindu-te de coltare , de exemplu, care vor umple toate spatiile "moarte".Renunta la draperii si perdele care nu permit soarelui sa inunde fiecare unghi al camerei si foloseste o gama cat mai restransa de culori si materiale, reusind astfel sa pastrezi o continuitate intre incaperi.Designerii de interior recomanda utilizarea nuantelor neutre sau pe cele deschise pentru pereti, in vreme ce pentru mobilier sunt sugerate culorile mai aprinse, care creeaza accente specifice stilului minimalist.Specialistii mai spun ca punctul central al unei incaperi amenajate astfel ar trebui sa fie reprezentat de catre fereastra, asta, bineinteles, daca dupa aceasta peisajul este unul inspirant.Griul, cremul, negrul si albul sunt preferatele stilului minimalist, insa iti poti pune imaginatia la bataie pentru o combinatie perfecta intre aceste culori si alte tonuri care pleaca de la acesti pigmenti.Alb, negru si gri in amenajarea minimalistaVersiunea cea mai dogmatica a stilului minimalist impune o monocromie absoluta in ceea ce priveste culoarea peretilor, a podelei si a tavanului, contrastul fiind oferit tocmai de piesele de mobilier si accesoriile din incapere.Aceasta combinatie va oferi o eleganta absoluta sufrageriei tale, dar si o luminozitate mai mare a incaperii, multumita albului predominant.Poti, desigur, crea un perete de contrast, eventual cel pe care este prins televizorul, pentru o experienta mai placuta atunci cand faci binging cu serialele preferate.Alb si o culoare intensa in stilul minimalistStilul minimalist mai poate fi reprezentat si de catre o amenajare in care culoarea predominanta ramane albul, dar se impleteste perfect cu o nuanta foarte intensa, ce da energie intregii incaperi.Si pentru ca specialistii in design interior au votat pentru 2020 culoareaca fiind cea mai reprezentativa si in trend nuanta dintre toate, am ales sa iti prezentam mai sus o sufragerie minimalista in care albastrul troneaza.Desigur, poti opta si pentru un rosu aprins ori pentru un verde-padure pentru un living amenajat in acest stil.Alb, gri si accente de culoareDaca nu te poti opri la una sau cel mult doua culori, atunci acest tip de amenajare ti se potriveste mult mai bine.Si pentru ca vorbim de living, locul in care preferi sa iei masa, sa te intalnesti cu prietenii sau sa petreci timp alaturi de familie, culoarea pe care o alegi pentru contrastul cu albul si griul din incapere ar trebui sa fie cat mai energizanta.Noi am ales galbenul, insa combinatiile la care te poti gandi sunt infinite. Atata timp cat mobilierul din sufragerie este unul cu design geometric, iar suprafetele sunt simple, nu ai cum sa dai gres cu culoarea aleasa.Pastreaza liniile drepte si designul geometric pentru a crea un spatiu cat mai primitor, dar care nu se indeparteaza de principiile stilului minimalist, daca vrei sa te bucuri de un living extrem de practic, dar foarte cozy.