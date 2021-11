Terasele inchise cu sticla, versatile si confortabile in orice sezon

Vrei o terasa cu priveliste panoramica, una care poate fi folosita in orice anotimp, eleganta si confortabila in acelasi timp? Sun Leader are solutiile pe care le cauti: pergole retractabile si inchideri laterale din sticla, precum si alte accesorii care aduc plusuri unor astfel de spatii.

Pergole retractabile ca acoperis

Fie ca esti antreprenor in domeniul HoReCa, fie ca ai o locuinta care are nevoie de o terasa multifunctionala, care sa poata fi folosita 12 luni pe an, pergolele retractabile sunt solutia perfecta pentru acoperirea terasei. Ele pot asigura umbra vara, fara a iti face griji pentru efectul de sera, si sunt solutia perfecta cand ploua sau ninge, iar terasa descoperita nu ar fi putut fi folosita.

Poti opta pentru diferite tipuri de pergole retractabile:

• pergole Flat - acoperis plat, inclinat, cu capriori drepti, cu sau fara prindere de un perete de sprijin;

• pergole Spline - forma curbata a capriorilor pe care se trage si se retrage acoperisul; rezistenta la incarcatura de zapada;

• pergole Vault - cu structura independenta, care nu au nevoie de stalpi in centru, si retragere laterala;

• pergole bioclimatice - cu lamele din aluminiu retractabile si rotative, pentru o mai buna aerisire si adaptabilitate la vremea de afara.

Sticla glisanta ca inchideri laterale

Inchiderile din sticla sistem panorama sunt ideale pentru HoReCa si terase comerciale. Automatizate, electrice, controlate cu telecomanda sau cu ajutorul unei aplicatii mobile, ele pot face rapid diferenta intre o terasa inchisa si una deschisa si sunt accesoriul perfect pentru pergolele retractabile. Inchiderile din sticla glisanta sunt perfecte si pentru a delimita spatiul in interior, pentru zone de fumatori si nefumatori ori pentru a putea gazdui in acelasi timp evenimente separate.

Sistemele panorama, cu folie de sticla montate pe orizontala, pot fi tip balustrada (foile de sticla care compun gliseaza in jos, spre foaia fixa, si se transforma intr-o balustrada de sticla eleganta) sau tip trecere (cu foaia fixa in partea de sus).

Sistemele manuale tip sliding, cu foile de sticla montate pe verticala si glisand stanga-dreapta, sunt potrivite si pentru terase comerciale, si pentru terase rezidentiale.

Indiferent de sistemul ales, inchiderile din sticla sunt practice si elegante; spre deosebire de rulourile transparente din plastic pentru inchiderea teraselor nu iti creeaza batai de cap din cauza dilatarii si a contractarii materialului si care, dupa rulare sau demontare, ajung sa nu se mai potriveasca. Inchiderile din sticla, insa, nu isi schimba forma si structura, nu se zgarie si nu se rup, nu devin mate daca nu sunt curatate, nu altereaza privelistea si sunt o investitie pe termen lung.

Inchiderea si deschiderea lor nu presupune niciun efort, astfel ca poti avea o terasa inchisa, deschisa sau semideschisa in cateva zeci de secunde, totul pentru confortul si placerea ta. Daca doresti mai multa intimitate sau umbra poti opta si pentru sisteme de umbrire tip Zip Screen sau Smart Film, o pelicula cu doua straturi de polimer cu cristal lichid, controlata electric pentru a fi activata sau dezactivata atunci cand vrei transparenta sau opacitate.

O terasa multifunctionala, ce poate fi folosita 12 luni pe an, este o investitie pe termen lung atat daca vorbim despre zona comerciala, cat si de cea rezidentiala, deoarece reprezinta un refugiu confortabil si modern, indiferent de vremea de afara si de zona geografica.

