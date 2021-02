Cum alegi cea mai buna vopsea pentru lemn

Lemnul este un suport destul de versatil atunci cand vine vorba de vopsea, deoarece pe astfel de suprafete pot fi folosite atat vopseluri pe baza de apa, cat si pe baza de ulei sau vopseluri alchidice. Exista, totusi, o conditie: indiferent de vopseaua aleasa, pe suprafata din lemn trebuie sa se foloseasca in prealabil grund. Acesta are rolul de a asigura o acoperire uniforma cu vopsea lemn , un detaliu important atat din punct de vedere estetic, cat si practic.Primul pas atunci cand se alege cea mai buna vopsea pentru lemn este stabilirea tipului acesteia. Dupa cum se va observa, vopseaua pe baza de apa este recomandata in anumite situatii, diferite de cele in care se recomanda vopsea pentru lemn pe baza de ulei. In ceea ce priveste vopseaua alchidica, aceasta este considerata cea mai buna cand vine vorba de tipuri de vopsea pentru lemn.Vopseaua acrilica are o formula bazata pe apa si contine mai putine ingrediente toxice, comparativ cu alte tipuri de vopsea pentru lemn. Acest detaliu o face potrivita mai ales pentru proiectele de interior, cum ar fi vopsirea mobilei. In plus, vopseaua pe baza de apa nu are un miros puternic si se usuca rapid. Puterea de acoperire a vopselurilor pe baza de apa este destul de ridicata, mai ales daca se alege un produs calitativ. In cazul in care se doreste o nuanta mai intensa, se pot aplica mai multe straturi.Vopseaua pentru lemn cu formula bazata pe ulei nu este recomandata in proiectele de interior, deoarece contine o cantitate mare de compusi volatili organici, care dauneaza organismului atunci cand sunt inhalati. Mirosul acestui tip de vopsea pentru lemn este puternic, fiind mult mai potrivita pentru suprafetele care vor fi pastrate in exteriorul locuintei. Totusi, unele persoane aleg sa foloseasca acest tip de vopsea pentru lemn si in interior, datorita puterii mari de acoperire si a finisajului placut. Este important, insa, ca vopseaua pe baza de ulei sa nu se foloseasca pentru mobila din dormitor. Cea mai buna vopsea pentru lemn care se poate folosi pentru mobila din dormitor ramane cea pe baza de apa.Vopseaua alchidica este un produs care imbina avantajele vopselurilor pe baza de apa cu cele ale vopselurilor pe baza de ulei. Concret, vopseaua alchidica pentru lemn poate fi folosita in siguranta, insa este si foarte rezistenta, atat la actiunea apei, cat si la cea a agentilor chimici. Nu in ultimul rand, puterea de acoperire a acestui tip de vopsea pentru lemn este excelenta. Datorita proprietatilor pe care le are, unii specialisti considera ca vopseaua alchidica este cea mai buna vopsea pentru lemn.Dupa ce s-a luat decizia potrivita in privinta tipului de vopsea pentru lemn, este timpul sa se ia in calcul tipul de finisaj care se doreste a fi obtinut. Magazinele de specialitate comercializeaza vopsea pentru lemn cu finisaj mat, satinat, lucios, super lucios, metalic si chiar vopseluri cu aspect calcaros sau laptos.Finisajul mat este potrivit pentru majoritatea incaperilor si confera un look modern, insa dezavantajul este ca zgarieturile si petele vor fi vizibile imediat pe suprafata lemnului.Pentru un efect de luminozitate si aplicare foarte usoara este recomandata alegerea unei vopsele pentru lemn cu finisaj satinat. Acesta este potrivit tuturor incaperilor, iar micile defecte de pe suprafata lemnului sunt insesizabile.Vopseaua cu aspect calcaros sau laptos este potrivita intr-o camera decorata in stil rustic. Sertarele comodei din lemn pot fi vopsite cu un astfel de produs, iar efectul creat va fi unul cu adevarat deosebit. De asemenea, chiar si tabliei patului i se poate oferi un aspect rustic cu ajutorul acestui tip de vopsea.Pentru mobilierul din lemn amplasat in incaperi asa cum sunt baia si bucataria se recomanda vopsea pentru lemn cu aspect lucios sau super lucios. Motivul? Acest finisaj este mult mai usor de curatat si nu retine umiditatea. De asemenea, aspectul lucios da impresia de mai mult spatiu.Dupa cum se poate observa, cea mai buna vopsea pentru lemn se alege in functie de tip si de finisaj. In ceea ce priveste diverse tipuri de vopsea pentru lemn, alegerea in acest sens este determinata de mediul in care este amplasat lemnul, interior sau exterior. In privinta finisajului pe care ar trebui sa il aiba vopseaua, acesta depinde de preferinte, dar si de incaperea din locuinta si de efectul care se vrea a fi obtinut.