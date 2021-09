Amenajarea terasei exterioare: 3 idei

Terasa casei este locul in care iti poti petrece cel mai mult timp de primavara devreme si pana toamna tarziu. De felul cum amenajezi acest spatiu exterior depinde atmosfera de care vei avea parte la tine in curte. Din fericire, exista o multime de idei de amenajare a terasei, potrivite pentru orice stil, design si buget. Iata numai trei dintre ele.

Pardoseala

Pardoseala este un element esential al terasei. In functie de zona in care este construita casa, de destinatia pe care o vei oferi terasei si de stilul in care doresti sa amenajezi vei putea alege din cel putin trei variante de mai jos.

Piatra naturala

Piatra naturala reprezinta una dintre cele mai bune solutii de amenajari exterioare. Materialele naturale se caracterizeaza prin rezistenta si se potrivesc in orice proiect. Pretul este pe masura, dar lucrarea este garantata pentru decenii. Piatra se imbina foarte armonios cu alte materiale naturale precum lemnul in ceea ce priveste peretii si mobilierul.

Gresie de exterior

In cazul unui proiect in regim Do-It-Yourself, solutia cea mai simpla este pavarea cu gresie. Ai nevoie doar sa alegi modelul potrivit, pe care il aplici cu adezivi pentru gresie de exterior. Opteaza pentru suprafete cu porozitate ridicata, care impiedica alunecarea in orice conditii.

Lemn

Lemnul ramane unul dintre cele mai nobile materiale cand vine vorba de amenajari deopotriva interioare si exterioare. Pentru pardoseala din terasa ai de ales din o multime de soiuri, fiecare cu specific propriu si cerinte de intretinere. Poti alege aceeasi esenta pentru pereti si eventual pentru tavan, la fel de bine cum poti inova cu modele complementare.

Pereti

Daca pardoseala se impune de la sine pentru confortul beneficiarilor terasei, peretii si acoperisul sunt elemente optionale. Numarul peretilor poate varia in functie de spatiu si de configuratia terenului. Daca terasa este lipita de casa, o latura va fi zidul constructiei. Ramane la latitudinea ta daca mai inchizi si alte laturi si cum o vei face. Solutia cea mai simpla este sa ridici grinzi de sustinere in fiecare colt, preferabil din lemn datorita esteticii. Daca ai nevoie de intimitate in acest spatiu, o poti obtine fie prin ziduri, fie prin panouri, fie prin plante ornamentale bogate. Ultima varianta, cea mai naturala, are si marele avantaj al reglarii temperaturii in sezonul cald. In zonele in care iernile aduc temperaturi negative si viscol trebuie sa ai grija de conservarea spatiului interior. Cel mai intelept este sa ridici un perete de 1-1.5 metri, din lemn sau alt material, iar partea superioara o poti inchide cu folie transparenta retractabila.

Acoperis

Acoperisul terasei iti aduce liniste indiferent de conditiile atmosferice. Cand este prea cald, razele soarelui pot face imposibila sederea intr-o terasa descoperita. De asemenea, atunci cand ploua, risti sa fii nevoit sa te retragi in casa pentru a nu fi udat. In functie de amplasamentul terasei poti alege sa continui linia generala a acoperisului casei sau sa inovezi cu un model nou. Acoperisul retractabil iti ofera mai multa libertate daca doresti sa te bucuri de aer curat, lasand spatiul deschis atunci cand vremea iti permite.

Amenajarea terasei este o investitie pe care o faci pentru confortul tau, pentru momentele de relaxare de care te vei bucura impreuna cu familia si apropiatii si pentru cresterea si mentinerea valorii de piata a proprietatii tale. Cu cat alegi materiale mai de calitate, instalate de specialisti, cu atat proiectul va fi mai durabil. Cand vine vorba de pardoseala, pereti si acoperis, tine cont de zona in care construiesti, de destinatia pe care o vei acorda terasei si de stilul in care este ridicata casa.

