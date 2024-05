Schimbări importante în Programul Casa Verde Fotovoltaice. Când vor primi prosumatorii finanțarea pe 2024

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2024 din România este destinat sprijinirii persoanelor fizice și juridice pentru instalarea sistemelor fotovoltaice, cu scopul de a îmbunătăți performanța energetică a locuințelor și de a reduce impactul asupra mediului.

După popularitatea câștigată anul trecut în ciuda unei suspendări temporare a programului, în 2024, bugetul alocat este de 2 miliarde de lei, oferind suport financiar pentru aproximativ 100,000 de familii. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a clarificat recent obligativitatea instalării contoarelor de măsurare a energiei electrice în instalațiile prosumatorilor. Mai mult, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a primit deja și primele cereri de decontare a lucrărilor, și urmează să facă plățile în termen de 60 de zile.

Care este calendarul finanțărilor și al instalațiilor pentru acest an

Potrivit AFM, anul acesta programul a intrat pe un făgaș normal, iar instalarea panourilor fotovoltaice în gospodării este în plină desfășurare. AFM a primit deja și primele cereri de decontare a lucrărilor, și urmează să facă plățile în termen de 60 de zile, relatează Agro TV.

„Pe data de 24 aprilie s-a terminat perioada de înscriere a persoanelor fizice către instalatori, au expirat cele 90 de zile. (…) Suntem în etapa în care instalatorii au început deja să monteze, avem deja și primele cereri de decont, sunt deja instalatori care au montat sistemele pe casele oamenilor. Pe noul mecanism, am anunțat de la început, termenul de decontare asumat de către Administrația Fondului pentru Mediu este de 60 de zile de la momentul depunerii cererii de decontare. (…) La decontare trebuie să vină obligatoriu cu certificatul de prosumator, deci probabil acolo mai e o mică întârziere până obțin acel certificat”, a precizat președintele AFM, Laurențiu Neculaescu, într-un interviu la DCNews, potrivit sursei citate.

Șeful AFM a confirmat că se estimează că majoritatea lucrărilor pentru beneficiarii programului din 2023 vor fi finalizate până în luna septembrie, moment în care AFM va lansa noua ediție a programului Casa Verde Fotovoltaice.

„Noi estimăm că undeva în august-septembrie, mare parte din aceste sisteme vor fi instalate și atunci vom pregăti noua sesiune pentru anul 2024, unde avem un buget record de 2 miliarde de lei”, a mai subliniat Laurențiu Neculaescu.

Disputa obligativității montării contoarelor de măsurare a energiei în instalațiile prosumatorilor. Clarificări făcute de ANRE pe 30 aprilie

ANRE a clarificat recent obligativitatea instalării contoarelor de măsurare a energiei electrice în instalațiile prosumatorilor, o măsură legislativă instituită de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și modificările sale ulterioare, devenind efectivă începând cu 31 decembrie 2021, ca reacție de declarațiile deputatei USR Cristina Prună potrivit cărora ANRE trebuie să clarifice dacă pregătește renunțarea la compensarea cantitativă a energiei produse și consumate de prosumatori.

Astfel, președintele ANRE, George Niculescu, a răspuns recent acuzațiilor aduse de anumite voci politice care sugerează că autoritatea ar intenționa să renunțe la compensarea cantitativă, un mecanism crucial pentru echilibrarea producției și consumului de energie.

Solicitat de Financial Intelligence pentru un punct de vedere, George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a declarat: „Se solicită ANRE-ului să clarifice niște intenții ce țin renunțarea la compensarea cantitativă, ori această compensare cantitativă este prevăzută in legislația primară. Cu respectul cuvenit, reamintesc faptul ca ANRE nu are drept de inițiativă legislativă primară. Observ că această epopee a acuzațiilor nefondate împrotiva ANRE continuă. După ce am fost acuzați că vrem să introducem o taxă pe soare, mai nou suntem acuzați de noi măsuri toxice împotriva prosumatorilor. Evident că înțeleg faptul că sunt într-un an electoral, dar vreau să vă asigur ca aceste declarații politice nu au nici un fundament real.”

ANRE a transmis: „Obligativitatea montării contoarelor de măsurare a energiei electrice produse în instalațiile prosumatorilor a fost instituită încă din 2021 prin legislaţia naţională, astfel că în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), operatorul de distribuție ”asigură achiziţionarea, montarea, sigilarea, verificarea, citirea şi, dacă este cazul, înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile utilizatorilor, conform reglementărilor ANRE”, grupul de măsurare fiind definit la art. 3, pct. 50 din Lege astfel: ”ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare”.

Subliniem încă o data faptul că prevederile art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege sunt aplicabile începând cu data de 31.12.2021, data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Având în vedere faptul că obligația montării de către operatorii de distribuție a contoarelor pentru măsurarea energiei electrice produse din instalațiile prosumatorilor este prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege, ANRE, în calitatea sa de elaborator a reglementărilor secundare în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale, este obligat să respecte prevederile legale din legislația primară.

Pentru implementarea dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege, în reglementările specifice racordării prosumatorilor la rețelele electrice de interes public au fost introduse la art. 26 alin. (2) și art. 27 alin. (3) din Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2022, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Procedură), prevederi referitoare la contoarele de măsurare a energiei electrice produse. Această prevedere a fost introdusă în sprijinul prosumatorilor, cu scopul de a debloca racordarea la rețea a locurilor de consum și de producere ale acestora, astfel încât prosumatorii să poată beneficia de mecanismele de compensare/regularizare dispuse de cadrul legislativ în vigoare.

În contextul creşterii numărului de prosumatori, necesitatea ca prosumatorii să își instaleze un contor care să măsoare electricitatea consumată din producția proprie este determinată de faptul că prin montarea în instalațiile prosumatorului a contorului care măsoară energia electrică produsă se poate determina consumul propriu de energie electrică al prosumatorului, ca diferență dintre măsurătorile contorului care înregistrează energia electrică produsă și ale contorului din punctul de delimitare care înregistrează energia electrică produsă care nu a fost consumată și care este evacuată în rețea.”

Scopul, utilitatea și costurile contoarelor de măsurare a energiei electrice în contextul Casa Verde Fotovoltaice

În cadrul răspunsului oficial oferit de ANRE, instituția a clarificat că în situația în care întreaga energie produsă este consumată la locul de consum și de producere al prosumatorului și în consecință, nu există un excedent de energie produsă care să fie evacuat în rețea, atunci autoconsumul este egal cu energia electrică înregistrată de contorul prevăzut în instalația prosumatorului pentru măsurarea producției de energie.

Totodată, potrivit ANRE, contorul de măsurare a energiei electrice furnizează o serie de date extrem de importante:

date necesare cunoașterii exacte a valorii energiei electrice produse, dar şi a consumului asigurat de producția locală;prin centralizarea acestor date va fi posibilă o raportare corectă şi precisă a îndeplinirii țintelor angajate de către România;asigurarea unor funcționalități necesare îndeplinirii standardelor aferente serviciilor de transport și distribuție energie electrică;implementarea serviciilor de flexibilitate furnizate de operatorii de rețea, prevăzute în reglementările europene şi în legislația internă;asigurarea rezilienței rețelelor electrice de distribuție la care se racordează prosumatorii.

Lipsa datelor exacte privind consumul si producția efectivă a prosumatorilor poate avea drept consecință erori mari de prognoză, care la rândul lor generează costuri mult mai mari în piața de energie care sunt suportate de către toți consumatorii, citează Financial Intelligence.

Obligația montării de către operatorii de distribuție a contoarelor pentru măsurarea energiei electrice produse din instalațiile prosumatorilor a devenit extrem de necesară deoarece producția și consumul prosumatorilor induc costuri foarte mari cu dezechilibrele la nivelul sistemului energetic. Cu privire la costurile de achiziționare și montare a contorului inteligent în instalaţia de utilizare a prosumatorului, acestea au un regim comun cu celelalte costuri ale operatorului de distribuţie la care este racordată centrala electrică din surse regenerabile și sunt incluse în tarifele de distribuție, singurele costuri suplimentare pe care le suportă prosumatorul fiind cutia de distribuţie în care se va monta acest contor, arată sursa citată.

Din informațiile pe care le deține ANRE, prețul mediu al unui contor este de aproximativ 100 euro/bucată cu toate costurile incluse. Dacă montajul acestora se face în 3-4 ani, deoarece sunt în curs de montaj SMI conform calendarului aprobat de ANRE până în 2028, efectul estimat la acest moment ar putea fi de maximum 0,2 lei/MWh. Montarea acestora este însă temporar suspendată, iar efectul asupra tarifelor de distribuție este nesemnificativ, spre zero, a mai precizat ANRE.

În februarie 2024, România număra 117.154 de prosumatori conectați la rețelele de distribuție, cu o capacitate instalată totală de 1.554,47 MW, conform datelor publicate de ANRE. Acest fapt demonstrează angajamentul continuu al țării către un viitor energetic sustenabil și eficient.

Ce a ținut pe loc pentru două luni programul în 2023

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat în urmă cu o lună că se aşteaptă ca programul Casa Verde Fotovoltaice din acest an să meargă mult mai bine decât cel din 2023, deoarece autorităţile au învăţat din greşelile apărute în cursul desfășurărilor sesiunilor de finanțare trecute.

„Mare parte a persoanelor înscrise în programul aferent anului 2023 au astăzi instalatorul pe casă, între ghilimele, dar lucrurile sunt într-o evoluţie certă. În ceea ce priveşte Casa Verde Panouri Fotovoltaice 2024, din momentul în care domnul preşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu îmi spune că s-au epuizat sumele aferente anului 2023, că am terminat de instalat aceste panouri, bineînţeles că nu pierdem nicio zi, deschidem o nouă aplicaţie de finanţare, avem platforma informatică, avem bugetul record de 2 miliarde de lei care aşteaptă. Avem instalatorii care ştiu ce au de făcut, foarte important, cu toate avizele şi cu toate acreditările necesare şi ne aşteptăm ca acest program aferent anului 2024 să meargă mult mai bine decât cel din 2023, pentru că am învăţat din greşelile trecutului”, a afirmat Mircea Fechet în martie 2024.

Una din problemele apărute pe parcursul ultimei ediții a programului a avut de-a face cu blocarea programului de către o instanță de judecată. Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat în septembrie 2023 că Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspendă ca urmare a unei Hotărâri a Curţii de Apel Oradea într-un dosar deschis de una dintre firmele care nu a fost validată ca instalator. Instituţia susţine că întreaga procedură a fost respectată şi va depune toate eforturile pentru reluarea programului. Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost deblocat începând cu data de 22 noiembrie 2023 însă, după aproape 2 luni, după ce AFM a căzut la pace cu firma care a dat-o în judecată.

