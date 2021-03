Ofertele lunii martie la LIBREX pe care nu le poti rata!

Aceasta campanie este fara indoiala cea mai de succes organizata de catre LIBREX. A fost lansata anul trecut, inca din prima zi a Starii de Urgenta, din dorinta de a le oferi oamenilor un mic motiv de bucurie intr-o perioada tulbure si pentru a incuraja cititul. Campania a avut un succes enorm, deoarece vanzarile au crescut rapid si au depasit orice record, astfel incat s-a luat decizia prelungirii acesteia. Inca te poti bucura de transport gratuit pentru orice titlu comandat, indiferent de valoarea acestuia.Luna martie este o luna dedicata femeilor si LIBREX nu face exceptie in a o celebra. Astfel, in martie, se pot comanda carti si pachete la preturi speciale, in special carti de dragoste si bestsellere. Reducerile ajung pana la 75%, iar transportul este bineinteles, gratuit. Spre exemplu, printre pachetele care fac parte din aceasta promotie, se numara:- Pachet L.J.Shen. Set 3 carti: cuprinde titlurile Provocare, Vicious si Cum sa furi o inima cu un sarut- Pachet Femei Celebre. Set 3 carti: Madame Claude. O lume secreta a placerii, privilegiilor si puterii, Matilda. Prim-balerina Teatrului Imperial Rus si amanta Tarului Nicolae al II-lea, Rivalele. Coco Chanel si Elsa Schiaparelli.- Pachet seria AFTER de Anna Todd - 5 Volume + Semn de carte.Daca adori titlurile publicate de catre Curtea Veche, este sansa ta sa iti intregesti biblioteca. Cumperi oricare 3 titluri de la editura Curtea Veche si platesti doar doua. Super, nu? In plus, unele carti si chiar si pachete au reduceri suplimentare, asa ca ai numai de castigat. Cele mai populare titluri ale acestei edituri sunt Pachet Jamila Cuisine - Set 2 Volume, din categoria carti de bucate si Tata bogat, tata sarac, din categoria cartilor de dezvoltare personala.Alte surprize frumoase vin luna aceasta de la editurile Trei, Lifestyle si Pandora M, care ofera o carte gratuita la fiecare 2 cumparate. Si in acest caz se aplica transportul gratuit, dar si alte reduceri, de care suntem siguri ca te vei bucura. Printre cele mai populare titluri de la aceste edituri se regasesc: Made in Sweden, Elena Ferrante - Tetralogia Napolitana - 4 Volume si Tuturor baietilor pe care i-am iubit.In incheiere, speram ca aceste titluri vor fi pe placul tau si ca le vei alege pentru a-ti intregi biblioteca si pentru a-ti aduce o bucurie in plus in aceasta luna.