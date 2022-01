Igor Bergler - Minciuna lui Michelangelo. Catedrala in flacari, ”cartea anului 2021” pentru cititori

Igor Bergler - Minciuna lui Michelangelo. Catedrala in flacari a fost declarata "cartea anului 2021" de catre cititorii care au fost fascinati de scriitura autorului si efortul depus pentru documentare. Cartea este o combinatie de istorie si thriller, care te va captiva de la primele randuri si te va invita intr-o aventura fascinanta si provocatoare.

Autorul insusi isi caracteriza lucrarea ca fiind "o carte provocatoare. Mult mai provocatoare decat precedentele si prin natura foarte sensibila a temei, care e inventarea crestinismului. Cartea va fi un scandal. A existat Iisus Hristos sau nu? Despre asta e vorba in carte. Daca a existat, cine a fost, daca nu a existat, cine l-a inventat si de ce".

Iubitorii de carti thriller, care deja au parcurs volumul semnat de Igor Bergler - Minciuna lui Michelangelo. Catedrala in flacari, au fost fascinati de povestea ticluita cu atat de mult talent si construita cu atentie la detalii si la respectarea adevarului istoric.

"Pentru mine este cartea anului 2021", a scris una dintre cititoare in comentariul postat in mediul virtual.

"Desi genul acesta literar, << Dan Brown style >>, este rau famat, mie mi-a placut enorm aceasta carte. Iti pune mintea la contributie, iti semnaleaza multe lucruri din istorie, fara sa aiba, insa, pretentia de a detine adevarul absolut. O carte anticrestina divina ar fi o caracterizare exagerata din ambele puncte de vedere, desi nu ar fi total departe de adevar. Mie mi-a placut enorm si abia astept sa-i citesc continuarea", a completat un alt cititor.

Fascinatia celor care au parcurs volumul lui Igor Bergler - Minciuna lui Michelangelo. Catedrala in flacari starneste si mai mult misterul si curiozitatea iubitorilor de lectura. Desi cei care au parcurs deja volumul nu sunt deloc zgarciti in detalii, adevarul din paginile cartii nu reuseste sa fie divulgat, ci doar sa atate curiozitatea: "Ce carte! Plina de informatii, mister, adevar, intrebari, raspunsuri! Iti trebuie o anumita maturitate si ceva cunostinte de religie, arta; sa fi citit despre Michelangelo si chiar sa fi calatorit pe la Florenta, Roma, Vatican si Ierusalim. O carte care te rascoleste si iti reaseaza tot ce credeai ca stii despre crestinism si multe altele! O enciclopedie!", a scris o alta cititoare.

Rezumat Igor Bergler - Minciuna lui Michelangelo. Catedrala in flacari

Asasinarea mai multor cardinali la Roma starneste panica in Cetatea Eterna. Vaticanul e deja ros de scandaluri nesfarsite de coruptie si pedofilie, iar crestinismul pierde adepti intr-un ritm ingrijorator. In spatele acestor executii ritualice, complicate de uciderea altor cardinali in Mexic, se afla o conspiratie terifianta si un secret devastator pentru Biserica, ascuns intr-un document descoperit de Michelangelo Buonarroti, cu cinci sute de ani in urma. Contracronometru, cu o presiune uriasa asupra lor, serviciile secrete italiene sunt puse in fata unui puzzle de informatii care trimit la profesorul Charles Baker, aflat in vizita la Palmanova, la rudele sale recent descoperite din familia nobiliara Visconti. Profesorul american si Columbus Clay - detectivul care nu uita niciodata nimic - sunt prinsi in mrejele celei mai mari conspiratii din istorie, tesuta de-a lungul a doua milenii de Biserica. Secretul lui Michelangelo are un potential atat de exploziv, incat simpla lui dezvaluire ar putea transforma intreaga crestinatate in scrum.

Igor Bergler te invita sa cazi in mrejele unei lecturi hipnotice despre istorie si religie, care iti va zgudui certitudinile si te va face sa-ti reevaluezi valorile.

