File din istoria romanilor: 5 carti pe care trebuie sa le citesti

Volumul de fata reprezinta o colectie de studii stiintifice, iar textele sunt usor de inteles chiar si de cineva care nu a mai citit pana acum carti de memorialistica din perioada comunista.Vei descoperi in interiorul acestei carti un tezaur de documente si marturii despre viata din acea perioada si, oricat ai citit despre asta, mereu vei afla ceva nou. Daca esti curios sa afli cum se descurcau romanii in acele vremuri si care erau modalitatile prin care statul totalitar incerca sa innabuse orice semn de libertate, sau sa ofere mici activitati de relaxare, aceasta carte este perfecta pentru tine.Cartea de fata face parte din colectia "Document" a editurii Polirom si reprezinta o selectie de documente de urmarie informativa a lui Dorin Tudoran, autorul cartii, in perioada comunista.Dorin Tudoran s-a nascut pe data de 30 iunie in Timisoara, fiind licentiat al Facultatii de Limba si Literatura Romana a Universitatii din Bucuresti. A detinut functia de redactor la mai multe publicatii in timpul regimului comunist pana cand acesta a reusit sa paraseasca tara.In prezent, este director al programului Democracy Fellows la World Learning din Washington, DC, SUA. A fost distins cu numeroase premii printre care se numara si Premiul National de Poezie "Mihai Eminescu" pentru opera Omnia, premiu care i-a fost decernat in anul 2010.3. Regina Maria si AmericaProf. Dr. Adrian-Silvan Ionescu, admirator al Majestatii Sale Regina Maria a Romaniei si un neobosit cautator in arhivele romanesti si straine, reconstituie in mod admirabil in volumul de fata voiajul distinsei regine pe continentul nord-american.In aceasta carte sunt prezentate pregatirile diplomatice care au avut loc cu aceasta ocazie precum si eforturile pe care le faceau oamenii implicati in acest eveniment pentru a pune Romania pe "harta lumii".La baza acestei scrieri sta jurnalul tinut de Regina Maria, un document de o mare importanta istorica si un nepretuit izvor de informatii.Grigore Cartianu a scris aceasta controversata carte dupa 3 ani de documentare in care si-a propus sa reconstituie prabusirea regimului comunist. Moartea sotilor Ceausescu este o drama cu care poporul roman va ramane in istorie pentru totdeauna. O drama ce va dainui peste multe generatii viitoare.Volumul de fata reconstituie in amanunt succesiunea de evenimente care a dus in final la procesul si uciderea cuplului Ceausescu, avand la baza scrisori, marturii, stenograme si interviuri ale celor care au fost direct implicati in acest proces.Constantin Bacalbasa a fost un cunoscut ziarist si memorialist roman care s-a nascut pe 21 august 1856 si a trait in perioada tulburata a sfarsitului de secol XIX si inceput de secol XX. In anii 1920, ziaristul incepe sa scrie o serie de articole despre istoria Bucurestiului de altadata, care ulterior devin o serie de carti memorialistice.Vei regasi in acest volum amintirile lui Constantin Bacalbasa din anii 1871, in care sunt descrise tablouri ale vietii bucurestene din primii ani ai domniei lui Carol I si din vremea Razboiului de Independenta.