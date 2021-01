Cum te ajuta lectura sa economisesti resurse? 5 motive sa citesti mai des

Curios sa afli despre beneficiile lecturii? Citeste motivele de mai jos!Cand vorbim de plasticitatea creierului sau neuroplasticitate, asa cum o numesc specialistii, ne referim la capacitatea creierului de a-si modifica structura interna, de a-si reorganiza sinapsele pentru a memora sau prelucra noi informatii din mediu. Cu cat citesti mai mult si mai variat, cu atat ti se mareste plasticitatea creierului, si astfel reusesti sa dobandesti abilitati noi si sa inveti lucruri diferite. In general, este bine sa-ti construiesti un univers cu activitati variate, de la mersul pe bicicleta, pana la pictura si muzica sau invatarea unei limbi straine. Aceste activitati te vor ajuta, impreuna cu cititul in mod regulat, sa intelegi mai bine lumea inconjuratoare si sa o interpretezi fara prea multe interferente sau nesigurante. Astfel, economisesti timpul alocat intrebarilor ce pareau sa nu-si gaseasca raspunsurile.Atunci cand citesti in mod regulat, creierul tau ramane mai mult timp angrenat in actiunea cartii, si astfel reusesti sa-ti imbunatatesti atentia. Daca tehnologia moderna are tendinta sa ne transforme in persoane superficiale, cu o atentie mai mica la detalii si o capacitate de concentrare mai scazuta, cititul te ajuta sa depasesti barierele si normele impuse de tehnologie si sa-ti dezvolti noi abilitati si aptitudini. Astfel, daca citesti in mod regulat, economisesti timpul alocat intelegerii unor subiecte mai complexe.Cititul este un proces activ care te ajuta sa iti canalizezi energia si atentia catre urmarirea firului narativ, descifrarea termenilor din text, discernamantul intre corect si incorect si alte procese ce se desfasoara inconstient atunci cand parcurgi randurile unei carti.Aceste procese constituie baza fundamentala a gandirii analitice, astfel incat poti crea legaturi noi si poti intelege complexitatea anumitor fenomene. Astfel, daca citesti in mod frecvent, economisesti resursele interne pe care le activezi pentru descifrarea anumitor situatii.Lectura constanta dezvolta vocabularul, prin imbogatirea cu noi termeni si expresii. In plus, iti permite largirea universului prin participarea indirecta la situatii cu care te poti confrunta si in realitatea cotidiana, dezvoltandu-ti astfel raspunsurile emotionale in anumite contexte. Prin citit economisesti resursele emotionale, antrenandu-ti abilitatile afective sa reactioneze intr-un context controlat.Intr-un studiu realizat de Facultatea Sussex din Marea Britanie, cercetatorii au demonstrat ca daca petreci 6 minute in fata unei lecturi care iti place, reduci stresul cu pana la 68%. Alte metode au inregistrat o reducere mai mica a stresului. Motivul pentru care cititul a inregistrat cea mai mare reducere a stresului este natura in sine a activitatii, care te tine angrenat in actiune, nelasand mintii niciun minut liber pentru a se agata de motivul pentru care te stresezi. Astfel, cititul te ajuta sa economisesti resursele interne ce-ti cauzeaza un disconfort mental.Speram ca articolul nostru te-a convins sa acorzi lecturii mai mult timp si sa te bucuri de cartile noi pe care le achizitionezi cu bugetul generat de vanzarea cartilor mai vechi.