Una dintre cele mai așteptate cărți ale anului: eu sunt Maia, de Maia Morgenstern

Una dintre cele mai asteptate carti ale anului 2022 a fost scrisa de catre nimeni alta decat Maia Morgenstern. Una dintre cele mai indragite actrite din Romania a lansat o biografie impresionanta si emotionanta, prin intermediul careia oricine o poate cunoaste mai bine. Cartea Eu sunt Maia este disponibila la BOOKZONE, de unde mai poti comanda si un alt titlu de succes al veneratei actrite: Nu sunt eu.

Inainte de a-ti prezenta cartea Eu sunt Maia, vrem sa iti povestim despre autoarea Maia Morgenstern. S-a nascut la Bucuresti, in data de 1 mai 1962 si a absolvit cursurile IATC (in prezent UNATC - Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica,, I.L. Caragiale"). In facultate, l-a avut drept indrumator pe marele Dem Radulescu. Primii ani ai carierei ii va petrece la Piatra Neamt, unde a fost repartizata la Teatrul Tineretului. Dupa o perioada, revine la Bucuresti si joaca in numeroase piese la Teatrul National si la Teatrul Evreiesc de Stat. La TNB se face remarcata datorita unor spectacole cu renume, asa cum sunt Dama cu camelii si O trilogie antica, iar la Teatrul Evreiesc de Stat, unde este si manager din 2012, joaca in numeroase spectacole, asa cum este si Lola Blau.

Trebuie sa mentionam si cariera de succes in televiziune a Maiei Morgenstern. La cele mai de succes proiecte a colaborat cu Liviu Ciulei, Lucian Pintilie si Mel Gibson. Cel mai popular film in care a jucat Maia Morgenstern este Patimile lui Hristos, regizat de Mel Gibson, in urma caruia actrita a primit numeroase aprecieri pentru o interpretare de exceptie. Un alt film cunoscut este Cel mai iubit dintre pamanteni.

Datorita carierei de succes, Maia Morgenstern a fost distinsa cu numeroase premii, dintre care enumeram: Premiul Felix al Academiei Europene de Film, Ordinul Artelor si Literelor in grad de Cavaler, in Franta. In anul 2003, este desemnata de catre Parlamentul European Actrita si Femeia anului. De asemenea, in anul 2018, este desemnata Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti si decorata cu Ordinul National pentru Merit in grad de Mare Ofiter.

Datorita tuturor reusitelor profesionale si experientelor, dar si vietii personale, Maia Morgenstern a lansat o biografie emotionata: Eu sunt Maia. Dupa ce vei citi aceasta carte, vei intelege mai bine OMUL Maia Morgenstern si vei aprecia mai mult piesele de teatru si proiectele de televiziune la care a colaborat. Cartea Eu sunt Maia, de la BOOKZONE are 384 de pagini, astfel ca vei putea sa te bucuri mai mult timp de o lectura de calitate. Maia Morgenstern are un stil de scris aparte, captivant, care transmite emotii.

Nu uita ca la BOOKZONE gasesti cele mai frumoase carti scrise de Maia Morgenstern, pe care le poti comanda la preturi speciale si cu livrare in cel mai scurt timp. Tot ce ai de facut este sa plasezi comanda, sa astepti cartile si sa incepi sa citesti pagina dupa pagina. Ce spui? Vei comanda cartile Maiei Morgenstern?

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.