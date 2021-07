Alex Michaelides lanseaza un nou bestseller: Fecioarele

Daca nu iti pare cunoscut autorul, nu trebuie sa te ingrijorezi, deoarece Fecioarele este abia al doilea titlu lansat. Cu toate acestea, Alex Michaelides a ajuns unul dintre cei mai indragiti scriitori din lume, la ora actuala. Nascut in 1977, este un autor britanic-cipriot. A studiat Literatura Engleza la Cambridge (Trinity College) si mai apoi a studiat si psihoterapia. A lucrat numai o perioada scurta in domeniu, insa suficient cat sa adune experienta, pe care o va utiliza mai apoi pentru publicarea primului sau roman, Pacienta Tacuta. Asadar, aceasta carte a fost inspirata oarecum din fapte reale, de aici si succesul sau.Asa cum spuneam, singurele carti publicate ale autorului sunt Pacienta Tacuta (bestseller The New York Times) vanduta in milioane de exemplare pe plan international si Fecioarele, care a avut un succes enorm chiar de la debut.Fecioarele este un thriller psihologic, o carte pe care efectiv o vei devora si care iti va depasi toate asteptarile. Protagonista acestei carti este Mariana Andros, o psihoterapeuta de succes. Aceasta se lasa atrasa intr-o cursa contracronometru pentru demascarea unui criminal, insa isi va pierde credibilitatea si isi va pune viata in pericol.Edward Fosca este un profesor de tragedie greaca de la Cambridge, Universitate pe care a absolvit-o si Mariana, stiind foarte bine ca pe parcursul anilor s-au intamplat unele lucruri aparent fara explicatii logice. Edward este un profesor indragit de toata lumea: studenti, profesori si de ... membrele unei societati secrete. Acestea sunt cunoscute sunt numele de Fecioarele si par a avea o afinitate pentru profesorul Fosca.Intriga este marcata de moartea unei prietene a nepoatei Marianei, care studiaza la Cambridge. Indiciile leaga moartea fetei de profesor, insa este greu de demonstrat. Aparent, ritualuri stravechi, Persefona si faptul ca profesorul preda tragedia greaca erau reteta perfecta pentru "dezastru" si calea prin care se poate descoperi adevarul. Insa, ce motiv ar avea Edward sa ucida?Situatia se complica in momentul in care apare un alt cadavru ale unei fetei, iar Mariana incepe sa fie obsedata de aflarea adevarului si de invinovatirea profesorului. Relatiile sale si credibilitatea incep sa se clatine, deoarece nimeni nu il credea vinovat pe profesor.Va reusi Mariana sa afle cine le-a ucis cu adevarat pe acele fete si ce legatura este intre profesor si Fecioare? Poti afla toate acestea citind romanul. Iar daca nu ai citit nici prima carte scrisa de autor, iti recomandam sa le comanzi pe ambele de pe LIBREX si sa te bucuri de lecturi exceptionale!