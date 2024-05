De mai bine de 30 de ani, Gloria Jean's Coffees este cunoscuta pentru cafeaua ei exceptionala.In 2005 primul coffee-shop Gloria Jean's din Romania si-a inceput operatiunile.



Concept: Cafenea de origine australiana

Zona vizata: Orase Mari

Tip locatie: Cafenea

Spatiu locatie: 80-130 mp2

Taxa franciza: 25000 Euro

Investitie totala: 150000 Euro

Taxa: 6% +2% MK

Tara origina: Australia

Numar locatii: 7 in Romania

Tip contract: Franciza











Alte coffee shop-uri au fost deschise in Bucharest Mall si Carrefour Feeria.In 2008, Gloria Jean's a mai facut trei pasi importanti intr-o piata foarte competitiva, prin deschiderea a trei noi cafenele, in Baneasa Shopping City, Carrefour Jupiter Pitesti si TulipInn. In 2009 a urmat Carrefour Promenada din Braila si AFI Palace Cotroceni.

Gloria Jean's Coffees foloseste numai boabe de cafea Arabica de cea mai buna calitate, culese manual - dintre care doar 2% corespund standardelor Gloria Jean's Coffees.

Noi prajim cu meticulozitate cafeaua conform standardelor asigurandu-ne ca ai nostri clienti primesc aceeasi ceasca de cafea delicioasa in fiecare zi.

Gloria Jean's aduce peste 50 de sortimente de cafea si o gama variata de ceaiuri fine si cacao.

Gloria Jean's este totodata cel mai mare lant de coffee-shop-uri din mall-uri, in Statele Unite.

Avantajele Francizei Gloria Jean's Coffees:

Un format de afaceri imbatabil

Un format de afaceri imbatabil in domeniul francizelor, in crestere in toata lumea, ofera posibilitatea individului sa fie parte dintr-o retea mare de success.

Un sistem de operare probat

Avand ani de experienta pe piata de afaceri, o organizatie recunoscuta a eliminat deja multe erori pentru dvs. Cercetarea si dezvoltarea ulterioara inseamna ca operatiunile vor continua sa se imbunatateasca.

Putere de cumparare recunoscuta si Relatii cu Comerciantii

Bucurati-va de beneficiile unei retele internationale cat timp va desfasurati activitatea.

Un program de training cuprinzator

Din prima zi, dvs. veti sti ce functioneaza si ce nu functioneaza. Veti stapani toate aspectele legate de operarea magazinelor, de marketing si management cu o pregatire facuta in mod profesional - incluzand pregatire practica in operarea magazinelor.

Suportul permanent al unei organizatii internationale

Munciti pentru dvs. - nu de unul singur. Folositi-va de experienta unor experimentati profesionisti avand cunostinte indelungate in domeniul cafelei, marfurilor si managementului. Bucurati-va de intregul suport al personalului nostru de la birou si de pe teren, de materialele de marketing si intrunirile periodice cu alti Francizati Gloria Jean's.

Costurile Francizei Gloria Jean's Coffees:

Taxa de franciza: 25.000 euro.

Investitia totala pentru o locatie "la cheie": 150.000 - 200.000 euro (in functie de marimea locatiei)

Cat este redeventa francizei si ce primesc ?

Taxa de franciza este de 6% din vanzarile brute. Taxa de franciza acopera o varietate mare din asistenta si serviciile manageriale oferite de Gloria Jean's, incluzand:

Seminarii de vanzari en detail si cafea, programe de pregatire.

Standarde rigide de control a calitatii.

O cercetare continua si o dezvoltare a noi produse si echipamente.

Stabilirea si autorizarea vanzatorilor si distribuitorilor.

Putere mare de cumparare.

Pregatirea si distribuirea manualelor si a casetelor video cu training-ul la zi.

Perfectionarea sistemelor operationale de contabilitate si procedurilor de informare.

Directorii regionali asista francizatii cu privire la toate aspectele operatiunilor zilnice si asigura niveluri de performanta adecvate si standarde de calitate.

Exista o taxa de publicitate si, daca exista, ce fel de publicitate si suport pentru promovare voi primi?

Da. Francizatii participa la un Program de Promovare si Publicitate fundamentat pe o contributie lunara de 2% din vanzarile brute. Publicitatea si promovarea sunt o parte esentiala a dezvoltarii imaginii si retelei de franciza Gloria Jean's. Acest fond este alocat pentru publicitatea magazinelor si altor servicii de sustinere.



Materialele includ:

Brosurile cu produse pentru educarea clientilor nostri.

Distribuirea comunicatelor de presa catre mass-media.

Producerea literaturii de specialitate in promovare.

Expunerea punctelor de achizitionare.

Materiale de publicitate de inalta calitate.

Publicitate.

Rezultatul final mareste dominatia brandului Gloria Jean's pe piata si extinde constientizarea clientului.

Pentru a fi contactat de un reprezentant Gloria Jean's Caffees, va rugam sa completati formularul de aplicare de mai jos.

