Motivul pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”

Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 14:13
93 citiri
Motivul pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”
Magazin Carrefour FOTO Hepta

Economistul Cristian Păun a comentat recent motivele care stau la baza deciziei Carrefour de a închide magazinele din România.

Într-o postare pe Facebook, profesorul explică de ce retailerul francez își retrage operațiunile de pe piața românească. Potrivit lui, decizia este legată în principal de povara fiscală și de reglementările considerate abuzive, care descurajează investițiile și afectează climatul de afaceri.

„Desigur, problema nu este deloc taxarea aberantă, stupidă a acestui sector. După ce i-am umplut de taxe (pe stâlp, pe cifră de afaceri, pe „supraprofit”, pe valoarea adăugată), clar nu pleacă din acest motiv. După ce i-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor, de ce ar mai sta pe aici”, subliniază Cristian Păun.

Economistul critică și retorica suveranistă anticorporatistă, care tratează marile companii internaționale ca pe „dușmani ai economiei naționale”.

„După ce îi facem în toate felurile, de la 'stăpâni de sclavi' la 'ticăloși' care nu vând nimic românește, mă mir că au rezistat atât. Suveraniștii aplaudă frenetic! Am înfrânt încă un 'dujman' de clasă”, adaugă el.

În același timp, Păun atrage atenția privind impactul asupra consumatorilor: „Bine că pleacă, aveau prețuri enorme, bânguie suveranistul. Evident, nu știe să răspundă la o întrebare simplă, logică, elementară: dacă vor fi mai puțini din ăștia, Carrefour fiind unul important, oare nu cumva prețurile și calitatea vor fi mai nasoale decât alea de le găseam prin Carrefour și ne enervam…”.

Potrivit publicației Profit.ro, Carrefour a început deja demersurile pentru vânzarea afacerilor din România, parte a unui plan global de dezinvestire care vizează și Polonia și Argentina. În Italia, grupul a vândut recent cele 1.200 de magazine către New-Princes Group, iar în România operațiunile sunt evaluate de BNP Paribas pentru identificarea potențialilor cumpărători. În primele nouă luni din 2025, Carrefour România a raportat vânzări de 2,3 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% față de anul precedent, deși avansul a fost încetinit de măsurile de austeritate care au redus consumul. Rețeaua locală numără 458 de magazine, inclusiv 55 de hipermarketuri, 188 de supermarketuri, 187 de magazine de proximitate și 28 de unități de tip soft discount. România este a patra piață europeană a grupului, după Franța, Spania și Belgia.

Cristian Păun avertizează că pierderea unui jucător de talia Carrefour reprezintă un semnal de îngrijorare pentru economie: „Vă dați seama, noi am avea urgent nevoie de încă vreo 100-200 de din ăștia, din diferite domenii, ca să producem cu ei circa 30-40 miliarde de euro valoare adăugată aici. Nicidecum să plece. Nu poate fi clar motiv de bucurie, de îngrijorare însă da. Una mare!”

...citeste mai departe despre "Motivul pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”" pe Ziare.com

Cât de tare pot SUA și UE să forțeze mâna lui Putin către pace. „E greu de crezut că China și India vor fi imediat dornice să își modifice sursele de aprovizionare”
Cât de tare pot SUA și UE să forțeze mâna lui Putin către pace. „E greu de crezut că China și India vor fi imediat dornice să își modifice sursele de aprovizionare”
Săptămâna aceasta, UE și SUA au impus cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni economice Federației Ruse, într-o ultima încercare de a slăbi mașinăria de război și a grăbi discuțiile de...
Bugetarii care nu simt criza din România. Șefii din companiile de stat au salarii chiar și de 250.000 de lei pe lună. Lista celor mai mari venituri
Bugetarii care nu simt criza din România. Șefii din companiile de stat au salarii chiar și de 250.000 de lei pe lună. Lista celor mai mari venituri
Criza economică afectează, teoretic, toți cetățenii României, dar sunt și persoane care suportă fără probleme măsurile de austeritate. Șefii din companiile de stat o duc bine,...
#carrefour, #cristian paun, #economie , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0835 RON

0.0012

1 USD = 4.3789 RON

-0.0037
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"
  2. Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
  3. Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”
  4. Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate
  5. Lovitură dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina: Centrala ruptă de Rusia de partizanii Kievului, o victorie uriașă VIDEO
  6. Un expert rus dezvăluie crahul neștiut din țară: Vulnerabilitățile Rusiei care-l împing pe Putin spre colaps
  7. Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși"
  8. După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală
  9. Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
  10. „România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”