Volt, prima aplicatie 100% romaneasca de transfer de bani in sistem Peer-2-Peer, permite acum si transferul instant de pe Revolut

Daca in majoritatea cazurilor, transferurile dintre cardurile Revolut si cele bancare pot dura pana la 2 zile, prin Volt transferul de bani se face instant. Mai mult decat atat, pana in acest moment, aplicatia este disponibila gratuit tuturor utilizatorilor, pentru transferuri cu zero comision.Aplicatia Volt, lansata in parteneriat cu Mastercard si Libra Internet Bank, oferea deja posibilitatea transferului de bani instant dintr-un cont in altul, intre banci diferite. Ultimul update Volt vine cu posibilitatea tranzactionarii instante intre Revolut si cardurile bancare.Transferurile se fac simplu, orice utilizator putand astfel trimite sau primi bani doar cu numarul de telefon, oriunde in Romania, fara sa aiba nevoie de un alt cont bancar, respectiv de OP-uri sau IBAN-uri."Venim cu aceasta noutate pentru clientii nostri in momentul in care au cea mai mare nevoie ca tehnologia sa le rezolve problemele ridicate de limitarea utilizarii banilor cash.Aplicatia Volt raspunde nevoilor oamenilor de a trimite bani in siguranta familiei si prietenilor, pe de o parte, iar pe de alta parte, isi propune sa rezolve situatii precum: plata ratelor de pe cardul de salariu pe un card de credit, decontarile de avansuri pentru angajatii care isi sustin activitatile de acasa, plata meditatiilor sau a cursurilor online, plata chiriei, plata bunurilor din marketplace-uri, colectarea de bani pentru cadouri sau necesitati urgente intre persoane.Toate acestea sunt situatii reale prin care oamenii trec in aceasta perioada si care pot fi rezolvate prin tehnologie, respectiv prin transferuri simple de bani de pe telefoanele mobile", declara Radu Ciorba, CEO al Volt Finance.Pentru a realiza un transfer instant de pe Revolut pe cardul bancar, ai nevoie, in primul rand, de un card virtual Revolut emis dupa 1 octombrie 2019. Acesta se creeaza simplu in aplicatia Revolut, din pagina My Cards. Primul card virtual este gratuit si nu inlocuieste cardul fizic deja emis, ci il dubleaza, contul cu bani ramanand acelasi.Urmatorul pas este sa iti adaugi cardul virtual in aplicatia Volt. Procesul de validare si adaugare a unui card virtual in aplicatia Volt este acelasi ca si pentru un card obisnuit. Odata realizata procedura, poti efectua transferuri instante si cu zero comision, intre Revolut si orice card bancar, via Volt.Volt este o aplicatie fintech, prima aplicatie 100% romaneasca ce permite transferuri de bani instante dintr-un cont in altul, chiar si intre banci diferite, la orice ora din zi si din noapte. Este ca o aplicatie de chatting, doar ca in loc sa trimiti gif-uri si emoticoane, trimiti bani.Transferurile prin "Volt - Transfer Bani Instant" sunt posibile atat cu cardurile Mastercard, cat si cu cele Visa. Aplicatia este disponibila atat pentru dispozitivele Android, cat si pentru iOS.De la lansarea aplicatiei si pana acum, prin Volt s-au transferat in total peste 10.000.000 lei.Alte plusuri Volt sunt chatul si optiunea de creare grupuri, ambele integrate in aplicatie. Volt incurajeaza foarte mult interactiunea dintre utilizatori si incearca pe cat posibil sa simplifice procesul, punand la un loc atat chaturile in care acestia "sa-si incheie socotelile", cat si serviciul de transfer de bani instant si gratuit.