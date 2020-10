Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa te feresti de raufacatori.Daca ai descoperit ca ai fost victima unei astfel de fraude, in care ti-a fost folosit cardul bancar, spre exemplu, va trebui sa suni la numarul de pe spatele cardului pentru a-l bloca, astfel prevenind orice alta tentativa de inselaciune.Expertii in securitate spun ca veriga slaba in lantul de siguranta este chiar omul. Noua ne este mai usor sa avem incredere intr-o voce umana decat intr-un e-mail pe care-l primim pe laptop, sa spunem. De aceea, infractorii incearca sa afle parola de la contul tau bancar pe cale directa, decat sa incerce sa o descopere ei, asta daca nu cumva ai o parola foarte usoara.Printr-o conversatie foarte placuta la telefon, cu o persoana necunoscuta, te vei trezi ca ii dai informatii confidentiale, fara sa iti dai seama, doar pentru ca aceasta s-a folosit de niste informatii generale pe care le-a manipulat pentru a-ti castiga tie increderea.Experinete de genul acesta s-au facut in SUA, in care anumiti angajati erau sunati de persoane necunoscute si, printr-o simpla discutie, ajungeau sa vulnerabilizeze conturile companiei sau chiar pe cele personale. Testul era facut pentru a vedea cate informatii esentiale poate o persoana da, inconstient, intr-o conversatie de 20 de minute. Rezultatele au fost infricosatoare.In aceste conditii, ai grija cu cine conversezi la telefon, mai ales daca este vorba despre informatii care te pot face vulnerabil mai tarziu.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de creditLucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi baniDe ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti ...citeste mai departe despre " Ingineria sociala - frauda prin care tu ii dai singur infractorului datele personale. Ce faci daca ti se foloseste ilegal cardul bancar " pe Ziare.com