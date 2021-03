Ce este cardul de cumparaturi online?

Nu faceti prea multe imprumuturi simultan. Platile mai mici pot ascunde cat de mult cheltuiti si nu doriti sa fiti blocati cu mai mult decat puteti plati inapoi;

Cunoasteti-va termenii si conditiile. Inainte de a accepta o oferta, asigurati-va ca intelegeti orice penalitati care decurg din nerespectarea conditiilor stabilite;

Efectuati intotdeauna platile la timp

Calculati-va dobanzile si comisioanele pentru a va asigura ca, efectiv, economisiti bani cu o alta metoda de plata;

Astfel de servicii sunt concepute pentru a concura cu cardurile de credit si, prin urmare, permit clientilor sa isi achite achizitiile online in timp - pentru ceea ce este adesea un cost mult mai mic. Unele companii ofera comisioane fixe in locul cheltuielilor cu dobanda, in timp ce unii mentin ratele dobanzii la un nivel minim, iar altii nu percep niciun comision.Daca aveti achizitii mari pe care doriti sa le finantati fara a percepe taxe semnificative, sa profitati de un serviciu alternativ de plata poate fi o modalitate excelenta de a va reduce dobanda. Din fericire, termenii si taxele de rambursare variaza intre aceste programe, deci este posibil sa gasiti unul care sa se alinieze obiceiurilor dvs. de cheltuieli.De la imprumuturile traditionale pana la finantarea prin rate, exista tot felul de modalitati alternative de plata pentru o achizitie mai mare. O optiune care a crescut in popularitate este structura planului de rate. De la solutii oferite de emitentii de carduri, cum ar fi American Express Pay It Plan It, pana la servicii terte precum Afterpay, exista o serie de planuri de plata concepute pentru a va imparti achizitiile in timpul necesar pentru a le achita.Cu un plan de rate ca acesta, veti achita achizitia in sume fixe, de obicei egale pe o perioada de rambursare stabilita. Unele servicii va limiteaza la un singur termen de rambursare - cum ar fi patru plati pe sase saptamani cu Afterpay - in timp ce altele permit utilizatorilor sa aleaga termenul care functioneaza cel mai bine pentru ei. De exemplu, Pay It Plan permite utilizatorilor eligibili sa aleaga intre trei perioade de rambursare diferite, concepute pentru a oferi optiuni pentru fiecare buget.In timp ce unele planuri in rate percep o rata a dobanzii stabilita, majoritatea sunt concepute pentru a evita dobanda cu o mica taxa fixa. Diferenta principala intre un card de credit si un card de cumparaturi consta in faptul ca un card de credit poate fi utilizat peste tot unde acolo unde comerciantii accepta plata cu cardul, iar un card de cumparaturi Mokka , de exemplu, poate fi folosit catre comerciantii parteneri.In concluzie, cardul de cumparaturi online este un mod ideal de a dispune de resursele necesare pentru achizitii mai costisitoare care par imposibile pentru moment.