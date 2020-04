Cum influenteaza pandemia COVID-19 relatia noastra cu banca

Cum te poti insa proteja in aceasta perioada, pe tine si membrii familiei tale? Una dintre zonele pe care trebuie sa le iei in considerare este cea financiara. Cu totii avem o relatie cu banca, iar aceasta presupunea pentru multi dintre noi interactiunea cu unul dintre functionarii bancii.Pentru plata ratelor creditelor bancare, pentru a scoate cash de la bancomate sau pur si simplu pentru a cere o informatie functionarului bancar, multi dintre noi ajungeam cel putin o data la banca. Parcurgem insa o perioada de distantare sociala in care este important sa schimbam si relatia cu banca sau bancile cu care colaboram. Totul pentru a ramane in siguranta.Cum te protejezi in aceasta perioada? Pe scurt: foloseste la maxim serviciile online oferite de banca ta! Poti sa transferi sume de bani, sa faci cumparaturi, sa platesti facturi si chiar sa accesezi imprumuturi online - si este chiar recomandat sa o faci in aceasta perioada.Poate ca erai obisnuit sa faci acest lucru sau poate ca in aceasta perioada utilizezi mai des aceste optiuni. Dar in aceasta perioada este cum nu se poate mai important sa accesezi serviciile online oferite de banca ta.Platile online sunt simple si intuitive, in doar cateva secunde oricine isi poate plati factura pentru servicii precum cablu, telefonie, internet, gaze sau electricitate.Avand in vedere recomandarea de a proteja in aceasta perioada mai ales persoanele varstnice, poti face un pas in plus.Ajuta-ti parintii, vecinii sau rudele mai in varsta sa isi plateasca facturile direct online. Orice ajutor este util, mai ales in perioade precum cea pe care o traversam.Informatiile sunt controversate in legatura cu perioada rezistentei virusului pe suprafete - cel mai sigur insa este sa platesti cu cardul de cate ori este posibil. In acest fel, eviti utilizarea banilor cash, care ar putea fi o sursa de transmitere a virusului.Daca te-ai hotarat sa accesezi un credit in aceasta perioada, indicat este sa mergi pe varianta unui imprumut online. Intereseaza-te de conditiile pentru creditele rapide online ale bancii cu care lucrezi.ING Bank, de exemplu, iti ofera posibilitatea de a accesa imprumuturi 100% online, direct din ING Home'Bank. ING Personal - Creditul pe repede 'nainte este unul dintre creditele ce poti fi obtinute online, prin ING Home'Bank.In plus, ai in momentul redactarii acestui articol o dobanda fixa de la 7,99%/an pana la 12,49%/an si poti obtine pana la 125000 lei, fara documente de venit, in anumite conditii.Multe dintre banci iti ofera acum posibilitatea de a obtine un card nou, fara vreun drum la ghiseu. La ING Bank, de exemplu, pentru a obtine ING Card Complet, cardul de salariu si unul dintre cele mai populare ale bancii, vei completa un formular, urmand sa primesti cardul prin curier, chiar la tine acasa.Accesand serviciile bancare direct de acasa, te vei expune la minim si ii vei proteja si pe cei din jur in perioada pandemiei COVID-19.Odata ce lucrurile isi vor reveni, un moment pe care il asteptam cu totii, este posibil ca multi dintre noi sa preferam in continuare serviciile bancare online, sigure, rapide si simplu de accesat.