Cum sa-ti motivezi angajatii de la distanta. Comunicarea deschisa este cea mai importanta

Eliminarea procedurilor inutile

Trasarea sarcinilor pentru fiecare

Chiar daca nu interactionezi fata in fata cu oamenii din echipa, poti sa coordonezi intreaga activitate, ba chiar sa faci si performanta, prin teleconferinte.Esential este sa-ti motivezi zilnic angajatii, sa comunici deschis cu ei si sa-i asiguri ca totul este sub control si nu exista motive de ingrijorare.Poate ca nu te simti tocmai confortabil odata cu aceste schimbari si cu mutarea exclusiva in online, dar persevereaza si in cel mai scurt timp te vei obisnui cu noul ritm si conditiile aferente.In orice caz, poti tine seama de cateva recomandari pentru a reusi sa pastrezi coeziunea echipei tale.Chiar daca acum sedintele voastre din birou s-au mutat online, pe platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger, lucrurile vor reveni la normal.Pana atunci este important sa va continuati activitatea, sa demarati, la nivel de echipa, proiecte, practic sa va adaptati noilor conditii.Avand in vedere faptul ca oamenii reprezinta cea mai importanta resursa de care o companie dispune, ca manager e important sa incerci sa le vii cat mai mult in ajutor.De exemplu, daca pana acum isi primeau bonurile de masa intr-un plic de hartie, poti implementa intr-un timp scurt cardul de masa electronic E un beneficiu extrasalarial de care nu ar trebui sa-i privezi pe angajati, iar daca poti simplifica o procedura inutila, de ce nu ai face-o?In plus, e mult mai igienic sa nu mai fie nevoiti sa manuiasca foi de hartie, ci sa plateasca rapid, cu o singura atingere a cardului.De asemenea, evita pe cat posibil concedierile, trimiterea oamenilor in somaj tehnic si eliminarea bonusurilor extrasalariale care cantaresc foarte mult pentru orice angajat.De multe ori, intr-o echipa de lucru nu se mai tine cont de fisa postului.Unii angajati ajung sa preia si atributiile altora, in timp ce multi se eschiveaza de la responsabilitati.Dupa "mutarea" biroului acasa, in calitate de coordonator trebuie sa dai o dovada sporita acestor detalii.Poti preintampina situatii neplacute daca trasezi clar sarcinile, soliciti rapoarte lunare si discuti in parte cu fiecare angajat daca exista nedumeriri.Desigur, impulsioneaza munca in echipa, colaborarea, dar fara a discrimina in vreun fel, fie el si pozitiv, in ideea de a menaja involuntar pe unii.Daca faci parte dintr-o companie care incuraja si inainte de contextul actual munca remote cel putin o data pe saptamana, atunci nu ar trebui sa fie absolut nicio problema in acest sens.