Mastercard Fintech Express: noul program care faciliteaza lansarea si extinderea rapida a startup-urilor europene

Acces - obtinand licenta Mastercard si accesand reteaua companiei globale de plati, printr-un proces simplificat de onboarding

- obtinand licenta Mastercard si accesand reteaua companiei globale de plati, printr-un proces simplificat de onboarding Dezvoltare - devenind Partener Express1 si dezvoltand aliante tehnologice unice cu ajutorul avantajelor oferite de Mastercard

- devenind Partener Express1 si dezvoltand aliante tehnologice unice cu ajutorul avantajelor oferite de Mastercard Conectare - conectandu-se cu Parteneri Express calificati si demarand operatiunile alaturi de Mastercard, in doar cateva zile

Mastercard Fintech Express ajuta startup-urile sa se lanseze rapid si sa se extinda, in functie de nevoile acestora:Programul sprijina startup-urile inovatoare din industria de plati digitale, simplificand colaborarea cu Mastercard si partenerii sai, pentru lansarea unor noi produse fintech.Fintech Express este special conceput pentru fintech-uri care doresc sa adauge noi solutii de plata suitei lor de produse si startup-uri tehnologice care doresc sa se atinga noi segmente de piata, precum si pentru companii consacrate care doresc sa inoveze prin parteneriate.Folosind colaborarea cu un Partener Express, brandurile isi vor putea simplifica procesul de lansare a solutiilor de plata, reducand durata acestuia de la cateva luni pana la cateva zile2.Totodata, Partenerii Express se vor bucura de toate avantajele oferite de statutul de Qualified Engage Partner.", a declarat Railsbank cu platforma sa de BaaS (Global Banking-as-a-Service) este unul dintre primi jucatori care s-a alaturat noului program Partener Express."Inca de la momentul accesarii programului nostru Start Path in 2017, colaborarea excelenta cu Railsbank a alimentat continuu economia digitala, permitand fintech-urilor sa lanseze noi tehnologii, rapid si simplu", a adaugat Barnett.In prezent, noi Parteneri Express sunt analizati pentru a fi certificati in curand. Mastercard Fintech Express face parte din Mastercard Accelerate , platforma complexa lansata de Mastercard care ofera sprijin si asistenta startup-urilor si brandurilor emergente, pe tot parcursul dezvoltarii si transformarii acestora, de la lansare pana la extinderea globala. Mastercard Accelerate este compus din patru programe principale: Fintech Express, Start Path Engage si Developers Reglementarile sistemului de open banking in Europa continua sa faciliteze dezvoltarea unor noi modele de afaceri pentru fintech-urile din regiune 3."Sistemul open banking ofera jucatorilor financiari traditionali oportunitatea de a colabora cu fintech-uri pentru a pune la dispozitia oamenilor produse inovatoare sigure si simple", a adaugat Barnett.Avand in vedere acest lucru, Mastercard a lansat recent o noua suita de solutii pentru sistemul open banking , care sustine si garanteaza o gama mai ampla de servicii financiare in Europa.