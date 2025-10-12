Noi scumpiri ale carburanților, vineri. Cât costă litrul de benzină standard după a patra majorare de preț din septembrie

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 13:14
Noi scumpiri ale carburanților, vineri. Cât costă litrul de benzină standard după a patra majorare de preț din septembrie
De la începutul lunii septembrie, potrivit datelor oficiale OMV Petrom, au avut loc 3 scumpiri consecutive atât la benzină, cât și la motorină. i FOTO /Pexels

Prețurile carburanților au crescut pe 26 septembrie cu 3 bani pe litru în cazul benzinei standard, după o altă scumpire precedentă, pe 23 septembrie, cu 4 bani pe litru.

Stația Petrom de pe strada Brașov din Sectorul 6, București, monitorizată de Economica.net, afișa în dimineața zilei de 23 septembrie un preț al benzinei standard de 7,54 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,74 lei pe litru. Potrivit sursei citate, este vorba despre a patra scumpire din septembrie operată de Petrom. Carburanții s-au ieftinit o singură dată în această lună, pe 23 septembrie, când compania a scăzut prețurile la benzină și motorină cu 4 bani pe litru.

De la începutul lunii septembrie, potrivit datelor oficiale OMV Petrom, au avut loc 3 scumpiri consecutive atât la benzină, cât și la motorină, cu câte 4 bani, urmate de o ieftinire cu 4 bani, înainte de ultima scumpire de astăzi.

Noi scumpiri de la 1 ianuarie 2026

Accizele la carburanți se vor majora din nou de la 1 ianuarie 2026, ceea ce se va traduce într-o scumpire a benzinei cu încă 34 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu alți 30 de bani pe litru, pe baza calculelor Economica. Majorările de acciză și TVA au făcut parte din primul pachet de ajustare fiscală al guvernului Bolojan.

Și cotațiile la țiței au urcat vineri, în linie cu ritmul rapid de creștere care a accelerat încă de la începutul lunii iunie, atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Rusiei determinând Guvernul de la Moscova să anunțe restricții la exporturile de carburanți, potrivit datelor citate din Xinhua și Reuters.

La bursa ICE Futures din Londra, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut cu 0,15 dolari, sau 0,2%, ajungând la 69,57 dolari, în timp ce la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația barilului de petrol ‘light sweet crude’ a urcat cu 0,23 dolari, sau 0,4%, la 65,21 dolari. Ambii indicatori au înregistrat săptămâna aceasta o expansiune de peste 4%, cel mai semnificativ avans de la începutul lunii iunie, a citat recent agenția de știri Agerpres.

România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, preponderent motorină.

