Socar Petroleum SA, subsidiara din România a companiei de stat din Azerbaidjan, și-a dublat profitul net anul trecut, arată datele publice furnizate de Ministerul Finanțelor. Venitul net al companiei a ajuns la 10,7 milioane de lei în 2023, în condițiile în care datoriile firmei au crescut cu peste 52 de milioane de lei.

În 2022, Socar raporta în România o cifră de afaceri de 2,6 miliarde de lei, cu un profit net de 5,4 milioane de lei. Datele pentru anul următor arată o creștere ușoară a cifrei de afaceri, până la 2,7 miliarde de lei, în timp ce profitul net ajungea la aproape 11 milioane de lei, conform informațiilor financiare consultate de Ziare.com. Informația a fost raportată prima oară de Economica.net.

Cel mai mare profit pe care l-a avut Socar în România este 16,5 milioane de lei, în 2021. Compania are o rețea de 75 de benzinării în România și operează patru depozite, conform informațiilor furnizate pe site-ul propriu.

State Oil Company of the Republic of Azerbaijan (SOCAR), compania-mamă, este un gigant al industriei de petrol și gaze, care avea o cifră de afaceri de 65,1 miliarde de euro și un profit net de 5,1 miliarde de euro, în 2022, conform ultimului raport financiar. În ultimii ani, SOCAR a fost implicată în mai multe scandaluri internaționale, printre care și presupusa delapidare a 1,7 miliarde de dolari, în urma unui contract cu multinaționala BP plc, conform unei investigații OCCRP.

În 2015, The Washington Post scria despre cum SOCAR a finanțat cheltuielile de călătorie și cadouri de lux pentru o delegație formată din 10 congresmeni americani și 32 de membri ai cabinetelor lor.

...citeste mai departe despre "O firmă străină de pe piața carburanților și-a dublat profitul în România. Compania are 75 de benzinării în țară" pe Ziare.com

Ads