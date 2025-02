Investitorii străini în obligațiunile emise de România dau semnale pozitive și reduc dobânda la care împrumută țara, ceea ce reprezintă un mesaj pozitiv.

Această evoluție s-a înregistrat în ziua de 26 februarie 2025, cea în care procurorii de la Parchetul General l-au ridicat și l-au adus la audieri pe Călin Georgescu, împotriva căruia au decis și o măsură de control judiciar, informează site-ul Economedia.

Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a ajuns la cel mai scăzut nivel de la mijlocul lunii decembrie 2024, arată datele Bloomberg consultate de Economedia.

Randamentele obligațiunilor locale pe 10 ani au scăzut cu aproximativ 25 de puncte de bază, în contextul știrilor ce îl privesc pe Călin Georgescu. Randamentul obligațiunilor în lei cu scadența în aprilie 2035 a scăzut cu 18 puncte de bază la 7,36 %, cel mai mic de la jumătatea lunii decembrie, scrie Bloomberg.

În ziua de 26 februarie 2025, Călin Georgescu a fost audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de comiterea a șase fapte penale. Una dintre acuzații este aceea de „instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale”. Georgescu va fi cercetat sub control judiciar, ceea ce înseamnă că va locui în propria casă, însă are obligația să anunțe schimbarea domiciliului și nu are voie să iasă din România.

...citeste mai departe despre "Apar semnale pozitive în economie la momentul deschiderii anchetei contra lui Călin Georgescu. Scad dobânzile la care se împrumută România"

