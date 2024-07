România fierbe. Spre ce soluții se pot uita marile orașe pentru a se răcori: de la clădiri verzi, la „aer condiționat natural”

Bucureștiul a fost cea mai fierbinte capitală din Europa, cu temperaturi ajungând peste 40 de grade. În timp ce verile devin din ce în ce mai calde, marile orașe ale lumii caută variante de a ameliora efectele schimbărilor climatice. Cele mai discutat variante îmbină planificarea urbană cu politicile de înverzire, dar specificul depinde de cum arată fiecare oraș în parte.

Orașele din estul și sud-estul Europei fierb în prima jumătate a lunii iulie. În săptămâna 12 – 19 iulie, zona sudică a României, incluzând și Capitala, înregistrează temperaturi maxime cu peste 12 grade Celsius mai mari decât media perioadei 1991-2020. Aceste diferențe sunt vizibile pe o hartă publicată de platforma Climate Book, pe baza datelor observatorului european Copernicus.

Din cauza concentrației mare de beton și asfalt, marile orașe se confruntă cu crearea unor insule urbane de căldură – fenomen prin care zonele metropolitane se încălzesc mai mult decât așezările rurale din împrejurimi. Insulele de căldură apar pe baza mai multor factori, care includ eliminarea vegetației și a spațiilor verzi, folosirea mașinilor cu motoare pe combustibili fosili și a aerelor condiționate, dar și din cauză că materialele folosite în construcții nu reflectă energia solară, ci o absorb și emit din nou, conform experților în protejarea mediului.

Spații verzi

În București, temperatura medie este cu 3,7 grade Celsius mai mare decât în împrejurimi, dar termometrele pot arăta chiar și cu 6 grade Celsius mai mult, arată un raport publicat în 2022 de Fundația Comunitară București. În același document se arată că spațiile verzi sunt insuficiente, ajungând la o medie de 23,21 metri pătrați per cap de locuitor într-o contorizare generoasă realizată în 2011, care rămâne sub media cerută de legislația națională și europeană, de 26 de metri pătrați per locuitor. Curtea de Conturi a contestat, în 2016, aceste cifre, spunând că suprafața verde care îi revine fiecărui bucureștean este de sub 10 metri pătrați, conform Hotnews.

Duminică, 14 iulie, primarul Capitalei, Nicușor Dan, acuza că din 1989 încoace au dispărut din București peste 1.400 de hectare de pațiu verde.

De departe cea mai citată soluție este înverzirea orașelor. Aici, posibilitățile sunt multiple, de la plantarea pe acoperișurile clădirilor, la noi parcuri și vegetație printre blocuri, la păduri verticale. În orașul italian Milano, un arhitect a colaborat cu o botanistă pentru a găsi cele mai potrivite plante, care au crescut pe fațada celor două blocuri gemene de locuințe. Astfel de proiecte pot merge și greșit.

Un alt concept, pus la încercare în Amsterdam, Olanda, este acela al acoperișurilor verzi-albastre. Acestea nu sunt doar mici grădini de bloc, dar captează și apa de ploaie, o resursă care altfel ar fi fost irosită, dar poate fi utilizată în momente de reducere a rezervelor, scrie Wired. La capitolul acoperișuri verzi, mai multe orașe europene, printre care Copenhaga și Stuttgart, cer astfel de proiecte pentru majoritatea construcțiilor noi, scrie Euronews pe 11 iulie.

În China, un mare proiect rezidențial din Chengdu, care integra pădurile verticale a atras foarte puțini cumpărători, fiind încă perioada pandemiei, și, din lipsa grădinarilor, plantele s-au răspândit mai mult decât se așteptau dezvoltatorii.

VIDEO: An experimental green housing project in China's southwestern Chengdu city has been overrun by its own plants, with state media reporting that only a handful of buyers have moved in pic.twitter.com/YVLCk9C6DR— AFP News Agency (@AFP) September 15, 2020

Existența marilor spații verzi tinde să coincidă cu cartierele mai bogate ale unui oraș, arată cercetările recente. În București, conform raportului citat mai sus, cea mai mare parte a spațiilor verzi se regăsește în Sectorul 1, cel mai mic din București ca populație și cel mai bogat. Experții care au studiat politicile de înverzire din 28 de orașe europene și nord americane au găsit că mai multe orașe în care politicile municipale de creștere a suprafeței verzi au rezultat, un deceniu mai târziu, în gentrificare verde; cu alte cuvinte, investitorii și speculanții au profitat atractivitatea oferită de spațiile verzi, cumpărând ieftin și vânzând sau închiriind scump, până când prețurile au devenit inaccesibile pentru populația rezidentă, de multe ori defavorizată.

O analiză publicată de European Policy Centre subliniază că investițiile strategice de care au nevoie orașele europene nu se pot axa doar pe un plan ales ca panaceu. Mai degrabă, proiectele trebuie să fie integrate, aducând împreună clădiri verzi, zone în care mașinile nu pot intra și planificând noi coridoare de aer. În plus, analiza recomandă și folosirea noilor tehnologii în construcții, pentru a face clădirile să absoarbă mai puțină căldură.

Materiale noi, probleme vechi

În afară de înverzirea orașelor, o altă discuție care se poartă este despre folosirea unor materiale speciale în construcții, care să reflecte mai bine radiația solară. În principiu, studiile pleacă de la ideea că anumite materiale și culori sunt mai bune la a respinge lumina soarelui, astfel încât clădirile să nu se mai încălzească așa de mult, relatează Wired. Acoperirea acoperișului unei clădiri cu un strat reflectorizant poate fi completată de o mică grădină de acoperiș, conform sursei citate.

În această categorie intră și proiectele cunoscute drept ”pavaj răcoros” în Statele Unite ale Americii. SUA, în care infrastructura rutieră domină orașele, au testat planul de a acoperi carosabilul cu un strat reflectorizant. În Los Angeles, California, cercetătorii au descoperit că, deși pavajul nu mai elimină la fel de multă căldură, faptul că reflectă radiația solară are efectul de a încălzi elementele înconjurătoare.

Astfel, pe străzile neumbrite dotate cu pavaj răcoros, temperatura radiantă era cu aproape 4 grade Celsius mai ridicată în cel mai călduros moment al zilei decât în zonele cu asfalt obișnuit, conform unui studiu citat de Bloomberg. Concluziile nu sunt finale, spun cercetătorii, iar alte modele spun că pietonii pot să nu fie afectați de căldura aceasta dacă există suficienți copaci și dacă stau la câțiva metri de carosabil.

Patru ani mai târziu de la primul studiu pe teren asupra acestui nou tip de pavaj, orașele americane continuă să se concentreze pe astfel de soluții, în timp ce experții recomandă mai degrabă umbrirea și reconstituirea spațiilor verzi ca priorități, conform Bloomberg.

Arhitectură și urbanism

Țările mediteraneene, obișnuite de mai mult timp cu căldura dogoritoare, sunt mai adaptate din punct de vedere arhitectural decât cele din nordul Europei, scrie The New York Times în vara lui 2023. În țările sudice, locuințele tradiționale sunt construite pentru a permite trecerea brizelor, spre exemplu. În țările scandinave, casele sunt construite într-un mod potrivit pentru vremea rece, dar nu sunt pregătite pentru temperaturile mai mari. Aici, casele construite din lemn – un material cu bune proprietăți de izolare termică – nu pierd căldură iarna, dar pot ajunge să fie prea călduroase vara, conform sursei citate.

E adevărat că spațiile verzi pot reduce căldura, dar contează și modul în care copacii sunt plantați. De exemplu, un grup de cercetători români argumenta, în 2016, că indicatorul de spațiu verde pe cap de locuitor este insuficient. Aceștia au atras atenția că există diferențe notabile între tipurile de verdeață care trebuie luate în considerare împreună cu specificul orașului. De exemplu, lucrările altor autori citați arată că grădinile de bloc susțin biodiversitatea, în timp ce parcurile servesc pentru recreație, iar spațiile verzi ale școlilor ajută la starea de bine a elevilor.

Planificarea urbană își spune cuvântul atunci când lucrurile sunt gândite la scară largă. Guangzhou, unul dintre cele mai mari orașe ale Chinei și printre cele cu cea mai ridicată densitate a populației, pun resursele naturale în prim-plan. Noul plan urbanistic al orașului cu o populație de aproape 19 milioane ia în considerare mersul curenților de aer pentru a crea coridoare de ventilație în oraș, arată o prezentare din 2023. Pentru a face acest lucru, orașul, ca multe altele din lume, a evaluat unde și cum blochează clădirile înalte buna circulație a aerului. În plus, urbaniștii au identificat pădurile și suprafețele de apă care pot ajuta la răcire și și-au făcut planul în funcție de acestea.

Anul trecut, New York Times a publicat o analiză despre Singapore, un stat autoritar care are printre cele mai mari densități ale populației din lume. Publicația descrie politicile pe care statul le-a luat pentru a profita de „aerul condiționat natural” într-un nou cartier. Printre măsuri se numără echilibrarea clădirilor înalte cu cele de dimensiuni medii și mici pentru a ajuta la propagarea curenților, un parc de 100 de hectare care ajută la răcirea orașului aglomerat.

Chiar și în acest context, măsurile luate de marile orașe ale lumii nu pot compensa efectele încălzirii globale, ci pot cel mult să se lupte pentru a ține temperaturile la același nivel pentru o perioadă mai lungă, conform experților citați de New York Times.

