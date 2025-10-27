A lăsat multinaționala pentru o cafenea de cartier. Povestea unei tinere antreprenoare care a luat-o de la zero: ”Foarte multe piedici la care nu te aștepți”

Într-un colț de București, pe strada Pantelimon 249, o cafenea mică, dar plină de energie, a prins viață și s-a transformat într-un spațiu aromat pentru iubitorii de cafea de specialitate. Deschisă în august 2025, „Pantelimon 249” este mai mult decât un loc unde se savurează o ceașcă de cafea: a devenit visul împlinit al Ruxandrei Damian, o tânără antreprenoare al cărei curaj și determinare au transformat un gând într-o poveste care inspiră și emoționează. Ruxandra are 27 de ani și până în urmă cu doar câteva luni nu știa nimic despre Horeca, industria cafelei, cafea de specialitate sau autorizații de funcționare. Astăzi, însă, e proprietara Pantelimon 249 – speciality coffee & more, un concept de TO GO într-o cafenea luminoasă, care oferă o cafea bună, rapidă și făcută cu suflet, devenită instant un punct de oprire pentru zeci de oameni din cartier și nu numai.

Scânteia unui vis și multe nopți nedormite

Povestea Ruxandrei începe la Râmnicu Vâlcea, orașul în care s-a născut și unde, în urmă cu câțiva ani, a descoperit prima dată cafeaua de specialitate. Planul inițial era ca visul să prindă rădăcini la Vâlcea. Dar viața a condus-o spre București, un oraș mare, necunoscut, cu străzi care nu-i spuneau nimic și un cartier, Pantelimon, despre care știa doar din poveștile apropiaților.

„Totul a început de Râmnicu Vâlcea, unde m-am născut. Cumva, ideea a pornit și dorința de a avea o cafenea. Am descoperit-o prin brandul de la care și cumpărăm în prezent cafeaua, Arbusto. Ei au adus pentru prima dată în Râmnicu Vâlcea conceptul ăsta de cafenea de specialitate și mi-a trezit ideea de a deschide o cafenea. Ideea era inițial la Vâlcea, dar odată cu timpul, dacă am plecat la facultate, m-am stabilit în București și am început să lucrez aici, m-am gândit că poate aici va prinde rădăcini, dar era un vis mult prea departe, nu mă gândeam că vreodată o să și ajung și o să fiu în ziua de azi, cu o locație deschisă”, a povestit Ruxandra pentru Ziare.com.

Ads

De la Râmnicu Vâlcea la București, cu un accident și un semn

Locul din București l-a ales... dintr-o întâmplare. Sau, cum îi place ei să creadă, „dintr-un semn”: singurul accident de mașină al Ruxandrei s-a petrecut chiar în parcarea din fața spațiului de pe Pantelimon 249.

„Cum am ales locația? M-am hotărât pe ultima sută de metri, la sfârșitul anului trecut. Amuzant a fost că aveam patru locații din care trebuia să aleg, asta a fost a doua pe care am vizitat-o. Ce m-a făcut să aleg a fost nu neapărat spațiul, cât faptul că aici, în parcare, am făcut singurul meu accident cu mașina. Și am zis: cred că e un semn, dacă atunci a fost de rău, poate o să fie bine”.

Greul adevărat: drumurile prin ceața instituțiilor

Pentru Ruxandra Damian începutul n-a fost nici pe departe roz. A fost amar, cu drumuri nesfârșite între instituții, documente care păreau fără finalitate și o luptă constantă cu necunoscutul. De la alegerea spațiului până la obținerea autorizațiilor, traseul a fost lung. Și, totuși, a mers mai departe. Luni de așteptări, drumuri, taxe, documente, fiecare autorizație fiind o luptă în sine.

Ads

„A fost foarte greu. Cred că cel mai greu mi-a fost în partea cu procesul legat de instituții, cu obținerea autorizațiilor. Neavând experiență în domeniul Horeca, nu știam exact ce reprezintă toate autorizațiile, de ce documente ai nevoie și cel mai greu mi-a fost în momentul în care a trebuit să așez pe hârtie exact planul și ce documente am nevoie în discuțiile cu instituțiile. Mai ales că e o ceață totală acolo, nu te ajută nimeni, cu greu obții răspunsul la întrebări și tot singur ești acolo. Adică și greșala, dacă greșești, tot singur trebuie să o rezolvi. A durat luni de zile. Nu a fost un proces rapid cu nicio instituție implicată. Pentru fiecare lucru sunt autorizații separate”, a spus deținătoarea cafenelei Pantelimon 249.

Întrebată care au fost autorizațiile care au surprins-o cel mai mult, aceasta a răspuns: „Faptul că avem nevoie de autorizații pentru a difuza muzică într-o locație. Nu știam că trebuie să plătesc o taxă și să vină cineva să verifice locația, dacă este conformă pentru a putea difuza muzică în ea. Nu mă gândeam. Niciun sunet nu este permis fără aceste autorizații să-l poți difuza într-o locație, într-un spațiu comercial. Nu mă gândeam vreodată că ai nevoie de așa ceva. Niciodată. Alt exemplu, cu prelata care e afară. Dacă se extinde cumva mai mult de zona ta, ai nevoie să obții autorizații și pentru asta. Tocmai de aceea trebuie să te încadrezi în anumiți parametri. Adică e foarte, foarte complicat”.

Ads

Drumuri profesionale fără legătură, dar cu sens

Paradoxal, nimic din ce a făcut Ruxandra înainte nu avea legătură cu Horeca. A absolvit ASE – Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, a lucrat în companii mari, într-o multinațională și în distribuție de băuturi.

„Ceea ce fac acum nu are nicio legătură cu experiența mea, nici cu cea profesională, nici cu studiile. Dar, cumva, fiecare loc de muncă pe care l-am avut m-a ajutat să deschid cafeneaua, deși n-au fost din același domeniu.

De exemplu, am urmat studiile în domeniul statistic și am absolvit ASE - Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Deci, niciun fel de legătură. Dar m-a ajutat foarte mult facultatea să prind încredere că pot să fac ceva nou, ce n-am mai făcut niciodată. Cumva, cam așa am făcut tot în viață, fără legătură evidentă una cu alta. Și facultatea mi-a dat, înainte de orice legat de cafenea, încrederea că pot să încep orice nou, că mă descurc. Dacă există voință și dorința de a face, înveți cam orice e posibil. Ulterior, după ce am terminat facultatea, am zis că mă înscriu la master. M-am înscris la master pe partea asta de statistică, tot în cadrul ASE. Iar odată ce am început masterul, am zis că e timpul să încep să lucrez. M-a ajutat și faptul că am lucrat în firma familiei de-a lungul timpului, iar ulterior am început să lucrez pentru o altă companie din domeniu asemănător al afacerii familiei mele, industria lemnului, care nu prea are legătură, dar acolo am învățat din nou foarte mult ce înseamnă a lucra la program, a fi solicitat și în afara programului și am învățat ce înseamnă să ai responsabilitate, în primul rând.

Ads

Ulterior am lucrat la o firmă care se ocupă cu distribuirea băuturilor alcoolice și non-alcoolice. Acolo am descoperit ce înseamnă să lucrezi cu clientul. Am lucrat cu oamenii, am învățat exact ce înseamnă și ce așteptări au, să rezolv probleme, să fac față și unor personalități care nu sunt cele mai drăguțe, cele mai înțelegătoare. Am învățat ce înseamnă să lucrezi la minut, la program. Ulterior mi-am dorit să mă duc să lucrez într-o companie mai mare, într-o multinațională în București. Experiența respectivă a fost ultimul pas pentru a mă pregăti de ce înseamnă Horeca”, a menționat Ruxandra.

Comunitatea care a surprins-o

Mulți i-au spus că Pantelimon nu e locul potrivit. Că oamenii de acolo nu vor aprecia cafeaua de specialitate. Dar exact opusul s-a întâmplat. Oamenii din cartier sunt calzi, curioși și dornici să susțină afaceri locale. Unii clienți vin zilnic. Alții au venit de departe, din Berceni sau Militari, doar pentru că au descoperit cafeneaua pe social media și le-a atras atenția.

Ads

Un aspect care a impresionat-o profund pe Ruxandra este solidaritatea din industrie. „În domenile mai mari există competiție și aici am descoperit că există și foarte mult suport. Oamenii vor să te ajute, să descoperi, să înveți, să alegi cel mai bun produs, să înveți să faci o rețetă potrivită”, povestește ea cu entuziasm.

Cursurile de la Guido Coffee Academy au fost, de asemenea, esențiale pentru ea și pentru Raluca, angajata sa, în a înțelege arta preparării cafelei de specialitate. „Eu fără Arbusto, clar, n-aș fi reușit să pun bazele cafenelei. Și nu aș fi reușit nici fără ajutorul de la Guido din București: cursuri, preparare cafea, așteptările clienților. Deci, practic, alte două branduri care ajută. Și au venit aici și oameni care au alte cafenele în București, auzind că am deschis cafenea, tocmai să guste. Și ne-au lăudat, dar ne-au dat și sfaturi constructive. Adică nu te aștepți niciodată să vină un alt om care deține o altă cafenea la tine și să zică: „e super, bravo, felicitări, ne bucurăm pentru tine”. Competiția te ajută, efectiv, te ajută.

Ads

Pentru Ruxandra, experiența cafenelei nu e doar despre cafea. E despre oameni. Despre povești:„Vin și oameni necăjiți, oameni de la salubritate sau trecători care cer o cafea. Le ofer din suflet. Poveștile lor m-au marcat cel mai mult. Acolo înveți ce înseamnă partea umană a afacerii”.

O lecție de perseverență în fața obstacolelor

Deschiderea nu a fost lipsită de probleme. Chiar și după obținerea autorizațiilor, provocările nu s-au oprit. La doar două luni de la deschidere, Ruxandra s-a confruntat cu probleme neașteptate, cum ar fi un frigider nou-nouț care s-a stricat, ducând la pierderea întregii mărfi, sau la oprirea din senin a aparatului nou de cafea, care a dus la o săptămână de închidere forțată.

„Sunt multe lucruri pe care nu le-am anticipat. Deși suntem deschiși doar de două luni și cumva nu mă așteptam ca problemele să fie încă de pe acum, s-au întâmplat destul de multe. De exemplu, s-a stricat un frigider și am fost nevoită să arunc toată marfa depozitată în el. Mi s-a întâmplat să se strice aparatul de cafea, cumpărat nou, nu la mâna a doua sau închiriat. Nu a mai fost folosit de nimeni niciodată, noi suntem primul utilizator și este și ultima generație, s-a întâmplat să venim dimineața și când să-l folosim, n-a mai pornit, motiv pentru care locația a trebuit să fie închisă timp de o săptămână până am reușit să rezolvăm. Deci, din nou, o nouă cheltuială în sine, o nouă piedică la care nu ne-am fi așteptat. Există foarte multe piedici la care nu te aștepți”.

Ads

Acum, la două luni de la deschidere, Ruxandra încă se miră de reușita sa. Întrebată cum se simte acum că visul său a devenit realitate, ea a spus: „Încă nu-mi vine să cred. Sincer, nu-mi vine să cred că e cafeneaua mea. De multe ori intru aici și mă simt client care doar intră după bar și încearcă să ajute. Nu-mi vine să cred că am reușit, real vorbind, chiar nu-mi vine să cred că am reușit. Cred că și cel mai greu a fost pentru mine să îmi depășesc limitele proprii”.

Cât costă să deschizi o cafenea TO GO de cartier

Dacă cineva ar vrea mâine să deschidă o cafenea de tip TO GO într-un cartier din București, ar trebui să se pregătească pentru o investiție care poate varia în funcție de dorințe. Nu există o sumă fixă. Poate fi mai ieftin sau mult mai scump, în funcție de alegeri: ce aparatură cumperi, ce mobilier, ce fel de spațiu închiriezi, explică Ruxandra Damian, care a adăugat că diferențele mari vin din modul în care este gândită afacerea.

„Depinde de ce buget ai și în ce investești. Poți achiziționa aparatura să fie a ta, personală, nouă, sau poți închiria. Poți cumpăra aparatură la second hand și cumva aici bugetul se schimbă foarte tare. Dacă dorești să achiziționezi aparatul, păi un aparat de cafea de specialitate poate să ajungă și la 25 de mii de euro, în funcție de necesitate și dorința fiecăruia. Dar dacă îl închiriezi ar putea fi mult mai ieftin. Dacă cumperi unul în second hand, vorbim deja de alt buget. Depinde și de așteptările pe care le ai de la spațiu. Eu am pornit de la un buget mult mai mic decât am ajuns să investesc. Adică așteptările mele au fost pentru un buget mult mai mic decât s-a ajuns în realitate. Probabil am dublat cheltuiala inițială. Bugetul meu ar fi scăzut semnificativ dacă închiriam aparatul și nu îl cumpăram nou. Dacă nu alegeam să îmbrac pereții în MDF, care se imite lemnul. Dacă alegeam să nu cumpăr cel mai scump cuptor. Dacă alegeam să nu fac mobila pe comandă, să cumpăr deja făcută. Cheltuielile ar fi putut fi mult mai scăzute și bugetul mult mai mic dacă nu alegeam cele mai bune produse. Taxele anuale sunt greu de suportat. Sunt niște cheltuieli foarte mari”, a mărturisit Ruxandra Damian.

Design, detalii și multă inimă

Cafeneaua e mică, dar plină de căldură. Pereții îmbrăcați în lemn, detalii simple, lumini blânde. Ceștile pentru cei care rămân în locație sunt din ceramică, iar alte recipiente pentru frappe sau latte au un aspect aparte. „Mi-am dorit să fie cât mai intimă, cât mai cozy, dacă aș putea să folosesc un cuvânt care să descrie exact atmosfera pe care mi-am dorit-o, să vii și să simți că nu intri într-un spațiu comercial cât vii să te relaxezi și să bei repede o cafea”.

Totul e gândit cu grijă. De la paharele eco-friendly la decorațiunile sezoniere. „De Crăciun o vom transforma complet. Nu prea am văzut cafenele decorate în Pantelimon și vreau să ofer oamenilor sentimentul acela de acasă”.

Băuturi estetice: „Să arate bine și să fie și foarte bune”

La Pantelimon 249, cafeaua e doar începutul. Se coc croasante proaspete, umplute pe loc cu creme alese de client. Meniul reflectă pasiunea Ruxandrei pentru calitate și estetică. De la espresso și cappuccino la băuturi de sezon precum pumpkin spice latte sau matcha latte cu sirop de ciocolată albă (o idee venită de la un client), cafeneaua oferă o gamă variată de băuturi.

„Avem și produse de patiserie, oferim croasante proaspete, pe care le coacem la noi în locație, iar ca băuturi avem cam tot ce înseamnă băutură pe bază de cafea, espresso, americano, cappuccino, ice latte. Pe partea de patiserie oferim croasantele proaspete cu unt, cât și opțiunea de a umple croasantele cu diferite creme pe care le avem în locație. Încercăm să aducem ce mi-am dorit dintotdeauna: băuturile estetice pe care le vedeam când eram mică pe Instagram și nu le reușeam să le găsesc vreodată în apropierea mea, acum să fie la îndemână oricui. Asta ne dorim foarte tare: să arate bine și să fie și foarte bune”, a descris aceasta.

Meniul care se schimbă odată cu anotimpurile

Meniul se actualizează mereu, în funcție de sezon și de feedback. „Se actualizează meniul în funcție de sezon. În permanență. Iar dacă clienții au anumite sugestii, ținem cont de ele. Nu m-aș fi gândit niciodată să combin matcha latte cu sirop de ciocolată albă. Mi s-a părut o combinație stranie, dar în realitate e foarte bună, așa că am păstrat-o. Am început cu câteva siropuri și ulterior am cumpărat toate aromele de care ne-au întrebat clienții, a punctat Ruxandra.

Prețurile, cuprinse între 9 și 23 de lei, sunt gândite să fie accesibile, iar feedback-ul clienților a fost pozitiv. „Oamenii apreciază că susținem o afacere mică, locală. Mulți spun că preferă să vină aici decât la un lanț mare, pentru că văd efortul și pasiunea din spatele produsului”.

Social media: cheia succesului pentru multe business-uri

Într-o lume dominată de digital, Ruxandra știe că promovarea pe social media este vitală. „Cred că 90% din succesul unei afaceri noi vine din vizibilitatea pe Instagram sau TikTok. Nu mai contează categoria de vârstă. Fiecare om care are telefon poate fi influențat în a descoperi o locație prin asta”. Deși cafeneaua nu a avut încă o strategie intensă de promovare, planurile pentru viitor includ o prezență mai activă online.

Planuri pentru viitor: de la to go la all day brunch

Următorul pas? O locație mai mare, cu bucătărie. „Îmi doresc un concept de all day brunch. Să pot combina cafeaua cu pasiunea mea pentru gătit”.

Dar până atunci, Ruxandra trăiește fiecare zi în micuța ei cafenea din Pantelimon, servind cafeaua cu același zâmbet sincer care a convins o comunitate întreagă că visurile pot prinde viață chiar și acolo unde nu te aștepți.

Program

Fie că ești de-al locului și îți dorești un spațiu cald și primitor în cartier, fie că vii de la capătul orașului atras de povestea Pantelimon 249, Ruxandra Damian și echipa ei te așteaptă de luni până vineri între 7:00 și 18:00, iar sâmbătă între 09:00 și 18:00 (duminica va fi deschis din decembrie), să faci parte din această comunitate construită în jurul pasiunii pentru cafea și oaameni.

...citeste mai departe despre "A lăsat multinaționala pentru o cafenea de cartier. Povestea unei tinere antreprenoare care a luat-o de la zero: ”Foarte multe piedici la care nu te aștepți”" pe Ziare.com

Ads