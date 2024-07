Bypass coronarian: când se recomandă și ce presupune această intervenție

Bypassul coronarian este o metodă de tratament utilizată în cardiologie pentru a remedia problemele cauzate de arterele coronare îngustate sau blocate. Acestea sunt vasele de sânge care alimentează mușchiul inimii, iar îngustarea sau blocarea lor poate avea consecințe grave asupra sănătății.[1][2]

Când se recomandă bypassul coronarian?

Bypassul coronarian poate fi recomandat în cazul în care o persoană a fost diagnosticată cu boala coronariană, o afecțiune în care arterele coronare se îngustează sau se blochează din cauza acumulării de plăci de aterom. Această boală poate provoca o serie de simptome și complicații grave, inclusiv angină pectorală, infarct miocardic (atac de cord), boală arterială periferică și accident vascular cerebral.[1][2][3]

Bypass-ul coronarian este de obicei recomandat în situații în care circulația sângelui către inimă este grav afectată, dacă, de exemplu, se constată un blocaj al arterei principale stângi sau îngustarea severă a arterelor principale ale inimii, dacă pacientul acuză durere toracică severă cauzată de îngustarea mai multor artere coronare, dacă este afectată mai mult de o arteră cardiacă sau dacă inima nu mai poate funcționa corespunzător.[1][2][3]

În general, operația de bypass coronarian se efectuează pentru a restabili fluxul sanguin în jurul unei artere blocate, fie ca tratament de urgență pentru un atac de cord, fie atunci când alte tratamente imediate nu funcționează.[1][2][3]

Ce presupune o operație de bypass coronarian?

Operația de bypass coronarian presupune recoltarea unei vene sau artere sănătoase din altă parte a corpului (de obicei din piept sau din picior) și folosirea acestei grefe pentru a crea o cale alternativă de circulație a sângelui, una ce ocolește secțiunile îngustate sau blocate ale arterelor coronare, îmbunătățind astfel circulația sângelui către mușchiul cardiac. Numărul de grefe necesare variază de la o persoană la alta și depinde de severitatea bolii coronariene. Unii pacienți pot avea nevoie de o singură grefă, în timp ce alții pot avea nevoie de două, trei sau chiar patru – cunoscute ca bypass-uri simple, duble, triple sau cvadruple.[1][2]

Intervenția de bypass coronarian este efectuată sub anestezie generală, astfel că pacientul va fi inconștient pe parcursul procedurii.[1][2] Cât durează operația de bypass coronarian depinde de metoda folosită.

Există mai multe metode prin care se poate efectua un bypass coronarian: pe cale clasică, pe cord bătând, sau prin chirurgie minim invazivă. Abordarea clasică implică o incizie pe linia mediană a sternului pentru a obține acces la inimă, în timp ce o pompă de circulație extracorporală menține circulația sângelui în organism. Intervențiile endoscopice sau minim invazive, pe de altă parte, implică efectuarea mai multor tăieturi mici și utilizarea unei camere endoscopice pentru a vedea vasele de sânge și inima. Această abordare poate ajuta la o recuperare mai rapidă după intervenție.[2]

La ce rezultate te poți aștepta după un bypass coronarian?

După recuperarea de la o operație de bypass coronarian, majoritatea pacienților observă o ameliorare semnificativă a simptomelor. Totuși, este important de menționat că există riscul ca grefa sau alte artere să se înfunde în viitor, caz în care va fi necesară o altă intervenție.[1][2][3]

Rezultatele pe termen lung depind și de măsurile care se iau pentru a susține sănătatea inimii, de la respectarea tratamentelor prescrise de medic până la gestionarea afecțiunilor cronice care pot afecta inima și adoptarea unui stil de viață mai sănătos în vedere reducerii factorilor de risc (ex: renunțarea la fumat, adoptarea unui regim alimentar sănătos, bogat în fructe, legume și cereale integrale, menținerea unei greutăți corporale normale, în funcție de indicațiile medicului, practicarea regulată a exercițiilor fizice, cu acordul medicului, gestionarea stresului etc.).[1][2][3]

Bypassul coronarian este o intervenție complexă, recomandată în cazuri specifice, ce reprezintă o metodă de tratament eficientă pentru afecțiunile cardiace severe. Procedura presupune crearea unei căi ocolitoare pentru sânge, pentru a îmbunătăți circulația acestuia către inimă. Rezultatele post-operatorii pot varia, dar multe persoane experimentează o îmbunătățire semnificativă a calității vieții. Este important să discuți cu medicul tău pentru a afla dacă această intervenție este potrivită pentru tine!

Bibliografie:

