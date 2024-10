Va avea SIF Oltenia soarta Universitatii Craiova?

Cele doua societati au o caracteristica comuna: au functionat sau functioneaza sub bagheta (sau bastonul de politist) lui Dinel Staicu. Vor avea in comun si retrogradarea?Dinel Staicu este noul presedinte si director general al SIF Oltenia, dupa primirea avizului din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. In sedinta de ieri, Consiliul de Administratie (CA) al SIF Oltenia a decis eliberarea din functia de presedinte/director general a lui Vasile Salapa. Anterior, Consiliul aprobase demisia lui Salapa, pe motive de sanatate, si inlocuirea acestuia cu Margareta Racovita. Gardianul

Tot joi, Tudor Ciurezu, vicepresedintele SIF, a fost reconfirmat in functie, el urmand sa ocupe si postul de director general adjunct al societatii, iar Mihai Doru Lupoae a fost cooptat ca administrator provizoriu, pe locul ramas vacant dupa demisia lui Ristea Priboi, se arata intr-un anunt al SIF transmis Busei de Valori Bucuresti (BVB). Evenimentul Zilei

Administratorii SIF Oltenia nu au renuntat la ideea de a infiinta un comitet de directie, care va fi format din trei persoane: Tudor Ciurezu, Florian Teodor Buzatu si Margareta Racovita, primul dintre cei trei urmand sa conduca efectiv acest organism. Conducerea SIF Oltenia a introdus in statutul societatii si noile prevederi legislative privind piata de capital. Limita maxima de detinere la societate, de 1% din capitalul social, a fost extinsa si pentru persoanele care actioneaza in mod concertat. Si dreptul la vot a fost restrictionat la limita acestei detineri. Curierul National

Decizia Consiliului de Administratie al SIF de a-l pune sef pe Dinel, este insa una cel putin stupefianta. Sau comica. La fel ca si personajul in cauza. Dar in acelasi timp ingrijoratoare. Asta daca tinem cont de ce imagine are si cine este de fapt noul director general al SIF Oltenia. Fost militian, "gropar" al clubului de fotbal Universitatea Craiova, admirator fanatic al sotilor Nicolae si Elena Ceausescu. Aceasta este pe scurt caracterizarea celui care a ajuns sa fie numit in fruntea Societatii de Investitii Financiare Oltenia. Ziua

