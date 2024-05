SIF-urile pierd 0,3% in debutul sedintei bursiere

Indicii Bursei de Valori Bucuresti inregistrau variatii usoare in ambele sensuri in debutul sedintei de tranzactionare de miercuri, actiunile SIF pierzand in medie 0,33%,informeaza Newsin.





Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide zece titluri listate la BVB, scadea cu 0,16%, pana la 4.380,94 puncte, in timp ce indicele compozit, BET-C, urca cu 0,08%, pana la 2.648,58 puncte.



Indicele BET-FI, al celor cinci societati de investitii financiare (SIF), pierdea 0,33%, pana la 25.086,06 puncte, iar indicele ROTX, jucat la Bursa din Viena, cobora cu 0,19%, ajungand la 9.273,79 puncte.



Indicele BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, pierdea 0,06%, pana la 446,96 puncte, iar indicele BET-NG, care reflecta evolutia a zece titluri din sectorul energetic de la Bursa, crestea cu 0,35%, pana la 592,36 puncte.

