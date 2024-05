Actionarii aeroporturilor Baneasa si Otopeni au aprobat luni in sedinta AGA procesul de fuziune

Directorul general al aeroportului Otopeni, Tudor Jidav, a declarat luni pentru NewsIn ca in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) Baneasa si Otopeni, a fost aprobat procesul de fuziune a cele doua aeroporturi.

"In sedinta AGA, care s-a incheiat cu putin timp in urma, la care au participat actionarii aeroporturilor Baneasa si Otopeni a fost aprobatde catre ambele parti. Mai departe mai sunt cativa pasi de parcurs, un prim pas va fi publicarea proiectului de fuziune in Monitorul Oficial. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI), Marin Anton, a declarat recent pentru NewsIn ca fuziunea aeroporturilor Baneasa si Otopeni in vederea infiintarii Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" cele doua AGA Baneasa si Otopeni va fi luata in discutie pe 28 septembrie.

Ministerul Transporturilor va detine 80% din actiunile Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti", restul de 20% revenind Fondului Proprietatea, a mai precizat Marin Anton.

Capitalul social al noii companii va fi de 143.772.150 lei.

Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" - S.A., un proiect din 2007

Proiectul privind fuziunea aeroporturilor Henri Coanda (Otopeni) si Aurel Vlaicu (Baneasa) a fost publicat in 2 martie 2007 in Monitorul Oficial (MO), urmand sa rezulte astfel Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care ar fi trebuit sa fie privatizata si listata la bursa.

Se urmarea crearea unui aeroport cu o suprafata totala de 1.400 hectare si o capacitate de 20-25 milioane de pasageri pe an.

Reprezentantii ministerului considerau la acel moment ca fuziunea va diminua costurile globale de exploatare, odata cu optimizarea cheltuielilor cu forta de munca.

De asemenea, distanta mica dintre cele doua aeroporturi, de aproximativ opt kilometri, ar fi fost un alt avantaj.

Tot in aceeasi luna, la cateva zile distanta de la publicare proiectului in MO, Aviatia Utilitara a formulat catre Oficiul Comertului o contestatie privind fuziunea celor doua aeroporturi, motivand ca in proiectul elaborat de Ministerul Transporturilor a fost inclus un teren de 8,9 ha care apartine companiei si care fost obtinut in instanta in 2006.

Astfel, reprezentantii SC Aviatia Utilitara Bucuresti SA au sustinut ca proiectul de fuziune incalca legea.

Guvernul a aprobat, in 28 martie 2007, fuziunea societatilor care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Bucuresti si infiintarea, in urma fuziunii, a Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" SA.

In 5 iunie 2007, fostul ministru al transporturilor Ludovic Orban a declarat ca fuziunea aeroporturilor Baneasa si Otopeni a fost suspendata prin hotarare judecatoreasca, urmand ca Ministerul Transporturilor sa faca recurs si sa modifice actuala ordonanta privind infiintarea Societatii Aeroporturi.

Acesta a mentionat ca ministerul va preda terenul de 8,9 de hectare in baza caruia s-a facut contestatia, dar in acelasi timp intentioneaza sa faca o sesizare catre Consiliul Suprem al Magistraturii si catre Ministerul Justitiei legat de decizia pe care a luat-o judecatorul delegat de la Registrul Comertului, care trebuia sa dea decizia pentru inregistrarea noii societati.

MTI a initiat apoi in 2007 procedura premergatoare pentru vanzarea unor pachete de actiuni reprezentand 5% din capitalul social a opt companii din subordinea sa, pentru a fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Intre cele opt companii se aflau si cele doua aeroporturi din Bucuresti.

Ulterior, Guvernul a anulat, la inceputul anului trecut, infiintarea Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti", pentru a nu bloca vanzarea la bursa a unor actiuni din capitalul lor social.

