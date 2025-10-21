Bursa de la București a închis săptămâna pe pierdere. Care sunt companiile din topul tranzacțiilor

Indicele principal al Bursei de Valori București - BET - a închis săptămâna la 18.614,05 puncte FOTO Facebook.com/Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori București a pierdut 1,88 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,48%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 5 milioane de lei, în comparație cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB și consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 393,67 miliarde de lei, în perioada 30 iunie - 4 iulie 2025, în scădere de la 395,55 miliarde de lei, în perioada 23 - 27 iunie 2025.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat un rulaj de 324,3 milioane de lei, mai mic decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 329,4 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost joi, 3 iulie, când s-a înregistrat un rulaj de 81,76 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, vineri, 4 iulie, cu o valoare a tranzacțiilor de 40,17 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori București - BET - a închis săptămâna la 18.614,05 puncte.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost și în această săptămână cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de peste 129,37 milioane de lei și o scădere a prețului de 0,52%.

În topul tranzacțiilor se mai află titlurile societății OMV Petrom, cu schimburi de 54,38 milioane de lei (1,19%), și cele ale Romgaz - 26,61 milioane de lei (-3,74%).

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Condmag SA (17,14%), Transelectrica (11,64%) și Prebet (11,05%).

La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acțiunile Armătura, cu un declin de 14,29%, urmate de cele ale Rompetrol Well Services (-11,46%) și Bittnet Systems (-8,85%).

