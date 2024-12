Valentin Budeș (Sphera) la Quarterly Report: „Am înregistrat recorduri în trimestrul III. Vom adăuga mărci noi când suntem convinși că pot aduce valoare adăugată acționarilor”

Valentin Budeș, Director Financiar la Sphera Franchise Group, a participat miercuri, 27 noiembrie, la ediția a șasea a Quarterly Report, un eveniment dedicat companiilor listate la Bursa de Valori București, organizat de Ziare.com în parteneriat cu Tradeville. Budeș a fost invitat la un panel dedicat celor mai performante companii de la bursă, în cadrul căruia a detaliat povestea din spatele unei creșteri consistente a afacerii și a vorbit despre restructurarea unei mărci cunoscute și planurile de diversificare a portofoliului.

În primele nouă luni ale anului, rezultatele grupului Sphera au fost pe o pantă puternic ascendentă. Profitul companiei a crescut cu 66% în aceste trei trimestre. Departe de a avea o cheie secretă pentru creștere, Budeș a explicat că firma a luat mai multe acțiuni referitoare la companiile din grup și a punctat că și Pizza Hut, care nu este încă pe plus, are o traiectorie ascendentă.

„Într-adevăr, am avut iarăși niște cifre impresionante în raportarea recentă. Am reușit să înregistrăm și la trimestru al treilea recorduri, atât la vânzări, cât și la performanța operațională și la profit și suntem foarte fericiți că eforturi de depuse până acum sunt reflectate și în cifre, în mod constant de la trimestru la trimestru. Că tot suntem în domeniul restaurantelor, ce am făcut aici nu este o rețetă magică, este un cumul de acțiuni. Dar ce este foarte clar este că spre deosebire de perioada comparabilă anului trecut, avem patru branduri dintre cei de cinci pe care le operăm cu profit, ceea ce este o realizare. În continuare Pizza Hut este singurul care nu înregistrează profit, dar are o traiectorie evident. Are o îmbunătățire a cifrelor aferente profitului operațional al restaurantului, de la peste 2 milioane în perioada similară a anului trecut, la doar 300 de mii negativ. Trimestrul trei validează teritoriul pozitiv la care ne așteptăm în perioada următoare”, a explicat directorul financiar.

Sphera a restructurat recent restaurantele Pizza Hut, iar planurile de viitor ale firmei de la BVB arată tot o direcție prudentă în ceea ce privește costurile și un scop de a se menține în limitele de buget anunțate. Contextul politic joacă și el un rol în privința stabilirii țintelor pentru anul următor, a detaliat reprezentantul companiei.

„Vorbim despre culegerea roadelor de la ce am semănat în trecut pentru că tot ce am făcut a fost cu scopul de a ajunge în direcția asta în care suntem acum. Deschiderile pe care le-am ales, le-am ales chibzuit, a fost tot timpul un echilibru între resursele investite și profitul ulterior. Faptul că suntem consistenți în ceea ce privește controlul costurilor aduce roade în perioada asta și eu sunt optimist, sunt încrezător că și în perioada următoare vom avea efecte asemănătoare. Pentru anul acesta, ca și în discuțiile cu analiștii, obiectivul nostru este să respectăm bugetul publicat, ceea ce ne lasă loc pentru un trimestru patru bun. Pentru anul 2025, primul tur al alegerilor (prezidențiale – n.r.) ne-a arătat că orice este posibil în țara asta, așa că prima oară trebuie să vedem care este contextul în care o să facem business în anul următor și după aia să vedem cât de mult putem să livrăm”, a punctat Budeș.

Evoluția portofoliului

Sphera a adăugat recent în catalogul său Cioccolatitaliani, o marcă prin care își extinde activitatea pe piața italiană, unde este deja prezentă cu mai multe restaurante KFC francizate. Similar, pentru piața din România, diversificarea este prioritară. Pentru noua marcă, primul restaurant ar trebui să fie deschis în țara peninsulară în prima parte a anului viitor, iar Sphera plănuiește să aducă marca și în România, la momentul oportun.

„Am spus tot timpul, este o activitate continuă – strategia noastră este să ne diversificăm portofoliul de branduri pe care le operăm. Ne uităm în principal după branduri care au în spate o franciză, pentru că noi știm foarte bine să operăm francize și atunci trebuie să exploatăm capacitatea aceasta pe care o avem. Nivelul la care am ajuns ne permite să integrăm o multitudine de sinergii din adăugarea unor branduri suplimentare. Într-adevăr, recent am semnat și am achiziționat drepturile de franciză pentru brandul Cioccolatitaliani. O să începem dezvoltarea lui în Italia, sperând să avem primul restaurant deschis în prima parte a anului viitor. Cu siguranță, la momentul potrivit, o să-l aducem și în România. Este doar un prim pas în inițiativa aceasta pe care o avem să diversificăm portofoliu. Am avut, avem și cu siguranță vom avea discuții și vor apărea și alte nume în portofoliul nostru, în momentul în care suntem convinși că brandurile respective pot să aducă valoare adăugată acționarilor”, a spus Valentin Budeș.

Reușite într-un an greu pentru restaurante

Compania este pe o traiectorie în care încearcă să echilibreze creșterea prin profit reinvestit cu plata dividendelor către acționari. Într-un an în care sectorul fast food (denumit și quick service restaurants, QSR) a înregistrat mari provocări la nivel global, reprezentantul Sphera pune accentul pe consistență, cu elemente de inovație.

„În industria QSR, consistența este esențială, iar execuția impecabilă și atenția la detaliu sunt cele care determină succesul. Atunci, este foarte important cum faci lucrurile; ce ne decuplează pe noi, pe lângă excelența în elementele menționate mai devreme, cred că ține foarte mult de o concentrare extremă către preferințele consumatorului. Anul trecut, la Quarterly Report povesteam de introducerea în meniul nostru a șaormei crispy, ceea ce se leagă și de inovație. Apropo, am reintrodus-o acum la 19,90 lei. Toate aceste elemente contează - cum faci, când faci și ce faci. Pentru noi, decuplarea vine și prin faptul că suntem vechi, clienții au încredere în noi, am fost constanți. Toate adunate – inclusive diversificarea geografică, care contează foarte mult și te ajută să îți creezi o protecție în funcție de cum evoluează lucrurile – ne poziționează unde suntem și ne creează și premisele să funcționăm la fel și în viitor”, a punctat Budeș.

La finalul discuției, directorul financiar a dezvăluit care este marca lui preferată din portofoliu și a explicat cum vede evaluarea acțiunilor grupului în momentul de față.

„Trăiesc cu KFC, iubesc Taco Bell și inima îmi aparține Pizza Hut. Legat de acțiuni, voi vorbi din perspectiva unui investitor, pentru că sunt și acționar. Fără doar și poate, a fost o acțiune mult timp subevaluată, sub o presiune generată de contextul nefericit al perioadei pandemiei. Așa, ca o metaforă, cum spunea CEO-ul nostru am fost mult timp rățușca cea urâtă și ne-am transformat într-o lebădă de frumoasă. Prețul acțiunilor s-a dublat anul trecut, a crescut deja cu 55% în acest an. Nu știu dacă este tot timpul cea mai bună referință în a judeca dacă o acțiune este supraevaluată sau nu. Spun doar că suntem o acțiune care oferă și creștere și dividende. Am avut anul trecut un randament de peste 8%, anul acesta peste 5% - cifre foarte bune -, cu creșterea record de care vorbeam. Suntem foarte puțin îndatorați, avem un raport net debt to EBITDA de doar 0,24, diversificăm portofoliul, creștem numărul de restaurante, suntem atenți să găsim oportunități de investiții în domeniu cu sinergii reale. Eu cred că este loc”, a argumentat reprezentantul Sphera Franchise Group.

Întreaga discuție de la panelul la care a fost invitat Budeș poate fi urmărită mai jos, între 03:03:00 și 04:17:00.

„Totul a început cu un Pizza Hut”

Directorul financiar al Sphera a răspuns la câteva întrebări adresate de Ziare.com în timpul unui scurt interviu. Budeș a explicat că restructurarea s-a referit doar la Pizza Hut, iar traiectoria pe care este această marcă este un apozitivă. Acest parcurs îi dă motive de optimism reprezentantului companiei.

Ziare.com: Restructurarea Pizza Hut a fost o parte importantă a soluției pentru obținerea unor profituri record la Sphera Franchise Group până acum, în 2024. Aveți pe radar și alte ținte de restructurare la nivelul brandurilor existente în portofoliu?

Valentin Budeș: Restructurarea Pizza Hut este un caz izolat. Celelalte patru branduri din portofoliu nostru înregistrează profit și nu necesită un astfel de program. Într-adevăr, la Pizza Hut lucrăm la acest exercițiu încă din trimestru al treilea al anului trecut, un proces care este în curs de implementare și care, mulțumit, pot să vă spun că deja produce efecte. Traiectoria de performanță operațională a acestui brand este una corectă, una care ne face să fim optimiști pentru perioada ce urmează. Deja pentru primele nouă luni ale anului 2024 se vede o îmbunătățire semnificativă: de la 2 milioane și ceva profit operațional al restaurantelor în sfera negativă, la doar 300 de mii de lei, iar trimestrul trei în sine este deja dovada clara a traiectoriei corecte pentru acest program de redresare, de turnaround.

Ziare.com: În această toamnă mandatul dumneavoastră de CFO a fost prelungit până în 2028. Cum vedeți următorii 4 ani la Sphera, inclusiv la Bursa de Valori București, acolo unde sunteți listați din noiembrie 2017?

Valentin Budeș: Văd fără doar și poate o barieră de 200 de restaurante atinsă în această perioadă. Văd o diversificare a portofoliului de brand-uri care deja a început încă de acum cu introducerea unui brand nou, Cioccolatitaliani. Fără doar și poate vom continua acest demers și sunt sigur că vom reuși să adăugăm și să diversificăm portofoliul de restaurante pe care le operăm.

Ziare.com: Sunteți unul dintre cei mai apreciați executivi în zona cifrelor, dar și în cea a comunicării. Cum apreciați Quarterly Report comparativ cu alte evenimente dedicate pieței de capital?

Valentin Budeș: Noi căutăm în mod constant evenimente relevante în care putem să interacționăm cu acționarii noștri și cu potențialii acționari. E foarte important să avem ocazia să le prezentăm performanța noastră, să le prezentăm planurile, să putem să le răspundem întrebărilor și, în general, să fim foarte transparenți în ceea ce facem și în ceea ce realizăm. Cred că un astfel de eveniment este potrivit pentru așa ceva, mai ales că componenta de retail este o componentă la care se ajunge destul de dificil.

Mai mult decât atât, în calitate de partener, este o ediție specială pentru noi pentru că am avut ocazia să oferim posibilitatea participanților din sală să guste produsele noastre de la Pizza Hut. În plus, are o încărcătură cu o semnificație specială pentru că anul acesta, mai precis săptămâna viitoare, sărbătorim chiar 30 de ani de la deschiderea primului restaurant, care întâmplarea face să fie un Pizza Hut. Deși KFC este vedeta noastră, Taco Bell este tânăra speranță, totul a început cu un Pizza Hut.

Interviul poate fi urmărit mai jos.

Cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la ONE Tower. Peste 53.000 de persoane au urmărit conferința online, iar în sală au fost prezenți fizic peste 100 de oameni. De asemenea, 15 companii de renume au luat parte la ediția 6 a Quarterly Report.

