Ultima ofertă de titluri Fidelis din 2023 – TradeVille

Șomajul Si Comerțul

Cifra de afaceri din comerțul prestat populației, in luna octombrie 2023, a crescut, ca serie bruta, cu 1.6% fata de aceeași perioada din 2022. Totodată, in primele 10 luni, volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate populației a crescut, ca serie bruta, cu 6.6%. Avansul s-a datorat in principal comerțului cu autovehicule, care s-a majorat cu 23.8% fata de primele 10 luni din 2022. Gradul de ocupare al forței de munca a fost de 63.3%, in creștere fata de trimestrul anterior, cel mai mare procent înregistrându-se la categoria de vârstă 25-54 de ani, cu un grad de ocupare de 78.4%, in timp ce la polul opus, la categoria de vârstă 15-24, gradul de ocupare a fost de doar 19%, in creștere fata de trimestrul anterior cu 0.5 ppt. Rata șomajului, la finalul celor 3 luni aferent T3 2023, a fost de 5.35%. (Surse: INS;INS)

Deficitul De Cont Curent, In Scădere

Conform datelor BNR, Romania a înregistrat, in primele 10 luni din 2023, un deficit de cont curent de 18.3 mld. EUR, in scădere cu 20.1% fata de aceeași perioada din anul anterior, ca urmare a reducerii deficitului de bunuri cu 3.4 mld. EUR si a unui excedent pe zona de servicii de 1.16 mld. EUR. Totodată, balanța veniturilor primare, care includ veniturile din munca si investiții in active financiare, a marcat un deficit de 7.72 mld. EUR la 10 luni, in antiteza cu balanța veniturilor secundare, care au înregistrat un excedent de 1.02 mld. EUR. O scădere accentuata s-a înregistrat in rândul investițiilor străine directe, care au scăzut cu 35.5% vs 10L 2022, la 6.14 mld. EUR. (Sursa: BNR)

Ultima Oferta De Titluri Fidelis Din 2023

Vineri a fost ultima zi de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis, marcând astfel încheierea ofertei de titluri de stat de la BVB de anul acesta. Cele mai populare titluri printre investitori au fost titlurile cu scadenta in 2028 si cu o dobândă anuala de 5.50% la EUR, pentru care s-au subscris 1.74 mil. EUR, titlurile cu scadenta in 2024 si cu o dobândă anuala de 4.00% la EUR, pentru care s-au plasat ordine in valoare de 1.35 mil. EUR si titlurile scadenta in 2026 si cu o dobândă anuala de 7.20% la RON, cu subscrieri de peste 5.6 mil. RON. (Surse: BVB (1))

Producția Industriala Din SUA, In Creștere La Finalul Lunii Noiembrie

Producția industriala din SUA a crescut cu 0.2% in noiembrie 2023 fata de luna precedenta, reducând declinul revizuit in creștere, de 0.9%, fata de luna precedenta si ușor sub așteptările pieței, care preconiza o creștere de 0.3%. De asemenea, producția manufacturiera, care reprezintă 78% din producția totala, a crescut cu 0.3%, totodată, cu puțin sub așteptările pieței de 0.4%. (Sursa: Trading Economics)

Teraplast Pret curent 0.5100 RON (1.59% ) MCap 1.11B P/E 192.0982

Dorel Goia, Președintele Consiliului de Administrație al TeraPlast, conturează o viziune solida pentru viitorul grupului. Bazându-se pe achiziții atât in tara, cat si in străinătate, TeraPlast urmărește sa devina mai mare, mai profitabila si sa reducă dependenta României de importuri. Prevăzând disponibilitatea de fonduri publice si private pentru sectorul industrial, Goia subliniază importanta investițiilor in infrastructura, nu doar in Romania, ci si in tari vecine precum Ungaria, Bulgaria sau Republica Moldova. (Sursa: ZFcorporate)

Hidroelectrica Pret curent 127.7 RON (0.16% ) MCap 57.4B P/E 8.3

Producătorul de energie verde, Hidroelectrica, a convocat acționarii, in data de 22 ianuarie 2024, pentru a aproba tranzacția de preluare a afacerii de la UCM Reșița SA si înființarea unui SRL, cu un capital social de 119.7 mil. RON, care are ca obiect principal de activitate fabricarea de motoare si turbine. Pe ordinea de zi a acționarilor se afla si alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, durata mandatului si indemnizația fixa bruta lunara a acestora. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 11.56 RON (1.76% ) MCap 4B P/E 9.03

Consiliul de Administrație al Electrica a informat piața cu privire la strategia corporativa pentru 2024-2030. Managementul companiei considera ca societatea poate juca un rol important in transformarea sectorului energetic. Pana in 2030, Electrica își dorește creșterea sustenabila a valorii companiei, implementarea pe scara larga a strategiilor ESG si o eficienta sporita prin creșterea securității rețelelor si digitalizarea proceselor. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.745 RON ( -0.67% ) MCap 69.6M P/E 7.068

Conducerea Meta Estate a informat acționarii ca dezvoltatorul proiectului Neagoe Basarab din Poiana Brașov, in care compania a investit aproximativ 1.6 mil. EUR, a încheiat un parteneriat cu grupul Accor, pentru deschiderea hotelului Swisshotel din 2024. Investiția are un randament estimat de 10% si face pare din linia de afaceri "venituri recurente" care presupune achiziția de locuințe pentru a genera venituri regulate din chirii. (Sursa: BVB)

Aages Pret curent 3.64 RON ( -3.70% ) MCap 36.4M P/E 7.68

Agroland Business Systems a informat piața cu privire la deschiderea celui de-al 5-lea magazin Agroland MEGA din Romania, in Dumbrăvița. Noua unitate va avea o suprafață de 200 de metri pătrați, având o gama de peste 3,000 de produse. Investiția se ridica la 150,000 EUR, iar compania estimează ca magazinul va genera venituri in valoare de 700,000 EUR in anul 2024 si un trafic mediu zilnic de 250 de persoane. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 17.70 RON (0.34% ) MCap 12.3B P/E 7.97

BRD – Groupe Societe Generale, a informat investitorii cu privire la hotărârile din cadrul AGA din data de 14 decembrie 2023. Astfel, pe ordinea de zi, printre cele mai importante puncte aprobate se numără repartizarea sub forma de dividende a sumei de 642.96 mil. RON, reprezentând 50% din rezultatul aferent anului 2022, ca o plata excepțională. Acest lucru se traduce printr-un dividend brut pe acțiune de 0.9226 RON, care urmează a fi plătit in data de 26 ianuarie 2024. In baza prețului de închidere, din data de 14 decembrie 2023, randamentul dividendului este de 5.23%. (Sursa: BVB)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 74.84 USD (3.21% ) MCap 192B

Gigantul tehnologic Alibaba mizează, in principal, pe dezvoltarea inteligentei artificiale pentru a stimula creșterea divizie sale de comerț electronic. Conform declarațiilor directorului general, Jack Ma, comerțul electronic bazat pe inteligenta artificiala „abia a început”, compania urmând sa testeze mai multe instrumente bazate pe AI. Alibaba spera ca, prin integrarea AI generativa in activitatea sa principala de comerț electronic, va stimula si mai mult vânzările, creând noi experiențe clienților. (Sursa: Technode)

Intel Corporation Pret curent 46.94 USD (3.90% ) MCap 192B P/E -209.24

Intel a prezentat Gaudi3, un cip de inteligenta artificiala care provoacă Nvidia si AMD in domeniul inteligentei artificiale generative. Gaudi3, alături de cipurile Core Ultra si de procesoarele Xeon, vizează aplicațiile AI. Gaudi3 își propune sa rivalizeze cu H100 de la Nvidia si MI300X de la AMD. Cipurile de 7 nanometri de la Intel sporesc eficienta comparativ cu cipurile anterioare si Core Ultra sporește capacitățile AI pentru laptopuri, beneficiind de sarcini precum estomparea fundalului din Zoom. Aceasta mișcare marchează dorința Intel de a concura in domeniul AI, amenințând poziția ocupata de Nvidia. (Sursa: CNBC)

Air France - Klm Pret curent 13.490 EUR (1.50% ) MCap 34.6B

Air France-KLM si-a revizuit obiectivele de profitabilitate in creștere, vizând o îmbunătățire de 2 mld. EUR a profitului de baza in termen de cinci ani, ceea ce a provocat o creștere a acțiunilor sale cu 9%. Compania aeriana intenționează sa sporească profitabilitatea prin concentrarea pe reducerea costurilor, îmbunătățirea fluxului de numerar si atingerea unei marje operaționale de 8% sau mai mult pana in 2026-2028. (Sursa: Reuters)

Citigroup, Pret curent 49.69 USD ( -1.09% ) MCap 96.7B

Citigroup a optat pentru închiderea diviziilor sale de subscriere municipala si de market making, invocând o economie nesustenabila si angajamentul de a spori randamentele generale, după cum se arata într-o nota semnata de directorul departamentului de piețe si cel al departamentului bancar. Memorandumul indica planurile de desființare a unității in primul trimestru din 2024, ceea ce va duce la plecarea majorității membrilor personalului. Aceasta decizie survine pe fondul controlului exercitat de Procurorul General al Texasului, care, la începutul acestui an, a oprit Citigroup de la a subscrie majoritatea ofertelor de obligațiuni municipale din Texas, acuzând grupul bancare de comportament discriminatoriu împotriva sectorului armelor de foc. (Sursa: Reuters)

The Walt Disney Company Pret curent 93.79 USD ( -0.16% ) MCap 170B P/E 75.87

Walt Disney se confrunta cu o potențială lupta in Consiliul de Administrație. Aceasta deoarece investitorul activist, Nelson Peltz, s-a nominalizat pe sine si pe un fost director financiar al Disney, James Rasulo, pentru funcțiile de membri in Consiliul de Administrație, cu scopul de a influenta strategia companiei. Trian Fund Management al lui Peltz, care deține acțiuni Disney in valoare de 3 mld. USD si care si-a retras anterior o oferta pentru un loc in Consiliul de Administrație, dorește acum sa obțină doua poziții, criticând performantele insuficiente ale Disney in comparație cu cele ale companiilor similare. (Sursa: Reuters)

Costco Wholesale Corp Pret curent 653.73 USD (3.60% ) MCap 292B P/E 48.73

Costco a depășit așteptările cu rezultatele sale din primul trimestru, alimentate de creșterea vânzărilor de produse alimentare la preturi accesibile si de articole de prima necesitate. Accentul pus de companie pe preturi mai mici si pe un program de loialitate a atras mai mulți cumpărători. S-au înregistrat creșteri la alimentele proaspete si la brandul lor Kirkland Signature din cauza inflației, in timp ce vânzările de produse electronice s-au îmbunătățit si ele. Vânzările puternice de Black Friday si Cyber Monday ale Costco semnalează optimism pentru sezonul de sărbători. Veniturile au crescut semnificativ, totalizând 57.8 mld. USD, depășind estimările analiștilor, cu un profit pe acțiune de 3.58 USD. Acest succes a dus la anunțarea, de către Costco, a unui dividend special in numerar pentru acțiunile sale ordinare. (Sursa: Reuters)

