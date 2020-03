Bursa de la Bucuresti a deschis pe verde sedinta de vineri

BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, inregistra o apreciere de 0,66%, la 7.673,30 de puncte, iar indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, castiga 0,62%.Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna un avans de 1,50%, in timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, era pe plus cu 0,69%.Totodata, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a deschis in crestere cu 0,85%, iar reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, era in urcare cu 0,49%.Conform datelor BVB, cele mai mari cresteri ale valorii actiunilor le inregistrau SIF Banat Crisana (+4,35%), SIF Transilvania (+3,51%) si Sphera Franchise Group (+3,2%).Pe de alta parte, in scadere erau actiunile Turbomecanica (-13,08%), Erste Group Bank AG (-4,81%) si Compa (-1,46%).