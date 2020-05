Simulatorul folosit de peste 25.000 traderi din banci pentru a se antrena fara sa piarda bani, dezvoltat in Romania

Procesul acesta incepe inca de pe bancile facultatilor de top, unde managerii de resurse umane din banci merg la inceputul unui an universitar si prezinta oferta de locuri de munca a bancii si organizeaza seminarii cu studentii, astfel incat acestia sa isi formeze o prima impresie despre cerintele fiecarui rol in parte.Cum rolurile de traderi sunt foarte bine platite, concurenta pentru aceste pozitii este cea mai ridicata, mai putin de 2% dintre candidati ajungand in final sa fie trader intr-o astfel de banca.In urma unor interviuri de specialitate, cei mai buni dintre studenti primesc oferte de stagii de practica in aceste banci. In cadrul acestor stagii de practica ei trec prin programe de training livrate de fosti traderi cu experienta care sunt responsabili de pregatirea teoretica a stagiarilor.Inca din cadrul acestor programe de pregatire initiala, trainerii folosesc simulatorul Traderion, tocmai pentru a le permite stagiarilor sa puna in aplicare conceptele teoretice intr-un mediu simulat, fara sa piarda bani reali.Similar unui pilot de vanatoare, un stagiar foloseste simulatorul Traderion ca pe un "simulator de zbor", cu scenarii reale, inainte de a ajunge sa tranzactioneze cu bani reali.Platforma dezvoltata de romani il ajuta pe trainer sa inteleaga plusurile si minusurile fiecarui cursant in parte si sa isi adapteze programul la nevoile specifice ale acestora. In plus, la finalul programului, cursantii participa la o competitie simulata de trading, iar bancile primesc de la echipa romaneasca un raport detaliat, care le permite acestora sa ii descopere pe cei mai talentati dintre ei.Acestora, bancile le ofera roluri full time, odata cu terminarea studiilor universitare. Odata angajati, acestia continua sa se antreneze in simulatorul Traderion timp de cateva luni, inainte de a li se permite sa tranzactioneze cu bani reali.spune Florin Cioaca, fost trader in una dintre cele mai mari banci ale lumii si cel de la care a plecat ideea simulatorului. Pasionat de jocuri si arhitect al mai multor jocuri de invatare, Florin crede ca jocul dezvoltat de echipa lor este unul pe care oricine si-l poate trece in CV atunci cand aplica pentru o pozitie de trader la o banca de top., ne marturiseste Florin Cioaca.Echipa Bold a reusit sa obtina si finantare europeana prin Programul Operational Competitivitate, in 2017, printr-un proiect cu durata de 3 ani si care a presupus dezvoltarea mai multor module ale simulatorului, dar si cercetarea de piata pentru a determina cea mai buna strategie de internationalizare pentru acest produs. Echipa Bold a reusit sa convinga evaluatorii de potentialul global al produsului si nu au gresit deloc.De la inceputul anului trecut, peste 2500 de traderi din marile banci ale lumii au fost antrenati folosind simulatorul dezvoltat la Ploiesti. Peste 35 dintre cele mai mari banci de investitii din lume, universitati si chiar si burse de valori au folosit simulatorul Traderion in programele lor recrutare si de pregatire ale traderilor.Obiectivele de dezvoltare a afacerii includ prezenta in principalele centre financiare ale planetei, prin birouri de vanzari, unde simulatorul dezvoltat in Ploiesti are foarte multi clienti banci gigant care au nevoie constanta de astfel de produse.Pe viitor, Bold Technologies isi propune si sa colaboreze cu institute de cercetare in domeniul stiintelor comportamentale pentru a studia comportamentul traderilor si a-i ajuta sa ia cele mai bune decizii in conditii de presiune si volatilitate crescuta. In acest sens, compania a inceput o colaborare cu Politehnica din Zurich, faimoasa ETH, pentru a studia impreuna comportamentul traderilor cu ajutorul simulatorului romanesc si al expertilor elvetieni in stiinte comportamentale.Puteti afla mai multe despre companie si despre simulatorul dezvoltat in ultimii 3 ani de pe site-ul acesteia, https://boldtech.eu/ Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.