In ianuarie valoarea tranzactiilor a depasit 1,6 miliarde de lei, la Sibiu

Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu a contabilizat, in luna ianuarie, 486.249 contracte futures si options, in valoare de peste 1,6 miliarde de lei (474 milioane de euro), informeaza BMFMS.

Aceste date ilustreaza o crestere neta de 86 la suta a volumului in comparatie cu ianuarie 2006, cand au fost inregistrate 261.231 contracte, precum si o imbunatatire de 3,5 ori a valorii echivalente. Din totalul general, 482.225 contracte au fost incheiate in piata futures si peste 4.000 in piata optiunilor.

Pentru piata optiunilor se remarca dublarea volumului comparativ cu aceeasi luna din 2006, semn al unui interes in urcare si pentru aceste tipuri de contracte.

'Ne-am apropiat de pragul de 500.000 contracte, adica aproape dublu in raport cu intervalul similar din 2006 si doar conjunctura nefavorabila de la finalul lunii, in special prin prisma nemultumirilor privind impozitarea, ne-a impiedicat sa il depasim. Daca in primele 16 sesiuni am realizat o medie de aproape 26.000 contracte pe zi, dupa ivirea problemelor legate de perceperea impozitului mediu a scazut la circa 14.200 contracte/zi. Per ansamblu suntem insa in grafic, bursa derivatelor continuandu-si traseul ascendent', a declarat presedintele BMFMS, Teodor Ancuta.

In clasamentul lunii s-au impus dupa o dominatie categorica derivatele pe actiunile SIF 2, cu un total de aproape 250.000 contracte. Ele au fost urmate de DESIF 5, cu mai mult de 188.000 contracte. Pe trei, la mare distanta, s-au clasat DETLV, cu 14.787 contracte.

In ultima zi din luna DESIF 2 au fost cotate la 3,2766 lei/actiune pentru martie, in timp ce DESIF 5 valorau pentru acelasi termen, 3,5816 lei/actiune. Pentru orizontul iunie 2007 DESIF 2 au fost cotate la 3,4674 lei/actiune, iar DESIF 5 la 3,7845 lei/actiune. Ultimele tranzactii cu DETLV au fost efectuate miercuri la pretul de 1,0949 lei/actiune pentru martie, respectiv la 1,1306 si 1,2 lei /actiune pentru iunie si septembrie. In ultima sedinta din ianuarie a iesit in evidenta extinderea interesului participantilor in piata catre cea mai indepartata scadenta, anume decembrie 2007. Pentru aceasta s-au incheiat 100 contracte DESIF 2 la pretul de 3,8 lei/actiune.

'Tranzactionarea pe scadentele indepartate, cum ar fi decembrie in cazul DESIF 2, sau septembrie in cazul DETLV semnaleaza ca hedgerii se arata interesati de posibilitatile ivite in piata', a declarat un broker. 'Printre elementele de atractivitate de la finalul lunii identificam si revenirea sectorului petrolier, in special prin intermediul DERRC, in atentia jucatorilor', a mai precizat acesta.

Despre luna ianuarie 2007, Minodora Budin, director al sucursalei Sibiu a Nova Invest a declarat ca a fost foarte buna din punct de vedere al tranzactionarii derivatelor, 'avand in vedere faptul ca pe piata futures poti sa si vinzi. Spre finalul lunii s-a observat ca numarul de pozitii deschise pe SIF -uri s-a micsorat comparativ cu mijlocul lunii ianuarie. Acest fapt se datoreaza si pietei la vedere, care in ultima perioada a oscilat intre niste praguri inguste bine stabilite, din punctul de vedere al analizei tehnice culoarul respectiv denumindu-se neutru'.

Bloombiz

(Sursa: Rompres)

Ads