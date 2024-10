Dell se delisteaza de pe bursa americana, dupa 25 de ani

Producatorul american de PC-uri Dell discuta cu mai multe firme de investitii delistarea de la bursa, dupa 25 de ani de la listare, parte a planurilor directorului general, Michael Dell, de a restructura compania.

Informatia a fost obtinuta de surse apropiate situatiei, fiind citate de Bloomberg. Actiunile Dell au scazut cu 43% in ultimii cinci ani.

Dell a avut rezultate slabe inclusiv in trimestrul al treilea, cand a ratat estimarile analistilor, in contextul declinului interesului consumatorilor pentru PC-uri.

Delistarea ar proteja Dell de presiunea investitorilor de pe bursa, care si-au pierdut rabdarea din cauza rezultatelor diviziei de PC-uri si a incapacitatii companiei de a se adapta la schimbarea industriei IT catre dispozitive mobile.

Daca ar iesi de pe bursa, Michael Dell, de asemenea fondatorul companiei, ar dobandi flexibilitatea necesara pentru a concura cu Apple si Samsung pentru consumatori, dar si cu Oracle, Cisco si IBM pe piata echipamentelor pentru centre de date, noteaza sursa citata.

Un acord ar putea fi anuntat in aceasta saptamana, a spus una dintre surse, dar discutiile ar putea, de asemenea, esua in cazul in care firmele de investitii nu reusesc sa aranjeze finantarea.

Michael Dell a infiintat compania cu 1.000 de dolari in 1984 in camera sa de camin la Universitatea din Texas. Compania a fost listata la bursa in 1988.

