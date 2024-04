BVB: Actiunile Oltchim au scazut cu 15% miercuri, pe un rulaj redus

Bursa de la Bucuresti a scazut miercuri cu 0,84%, intr-o piata in care actiunile Oltchim (OLT) au cazut cu aproape 15%, dupa esecul privatizarii companiei.

Diaconescu nu a semnat. Privatizarea Oltchim a fost anulata

Titlurile Oltchim au revenit miercuri dimineata la tranzactionare, dupa ce in precedentele opt sedinte au fost suspendate in vederea privatizarii companiei.

La reintrarea la transfer, actiunile Oltchim au scazut cu 15%, dupa care in urmatoarele minute au avut o usoara incercare de recuperare si corectia s-a redus la 7,8%. Dupa ora 10.09, corectia a ramas la 14,98%.

La finalul sedintei, actiunile Oltchim erau cotate la 0,5535 lei. Cu aceste titluri au fost realizate 146 de operatiuni in valoare cumulata de 164.000 de lei.

La inchiderea pietei principale, indicele BET, al celor mai lichide zece actiuni, era in scadere cu 0,95%, iar indicele extins al Bursei, BET-XT, era cu 0,91% sub nivelul de marti. Indicele BET-XT reflecta evolutia primelor 25 de actiuni romanesti in functie de lichiditate, inclusiv SIF-urile si Fondul Proprietatea.

Indicele extins BET-BK, care cuprinde cele mai lichide 25 de actiuni, inclusiv titlurile bancii austriece Erste (EBS), a coborat cu 1,14%, iar indicele BET-NG, al actiunilor companiilor din sectorul energetic, a scazut cu 0,52%.

Ads

Totodata, indicele BET-FI, al actiunilor celor cinci SIF-uri si al titlurilor Fondului Proprietatea, a incheiat cu 0,35% mai jos fata de marti.

Transferurile efectuate miercuri pe BVB au scazut fata de sedinta precedenta

Investitorii au transferat actiuni de doar 6,7 milioane lei (1,5 milioane euro), valoare cu mult sub rulajul de marti, de 90,4 milioane lei (20 milioane euro).

Lichiditatea de marti a fost asigurata in proportie de 93% de operatiuni cu actiunile Fondului Proprietatea, in valoare cumulata de 83,8 milioane lei (18,5 milioane euro).

Valoarea tranzactiilor efectuate miercuri cu titlurile Fondului Proprietatea a fost de 3,3 milioane lei, iar pretul acestora a scazut cu 0,09%, la 0,5275 lei.

Pe piata Rasdaq, investitorii au transferat actiuni de 91.000 de lei, valoare de peste doua ori mai redusa decat rulajul de marti, de 220.000 de lei.

Titlurile Prospectiuni (PRSN) au fost cele mai lichide din piata, cu operatiuni de 38.000 de lei, iar pretul a stagnat la 0,15 lei.

La inchiderea sedintei de la Bucuresti, bursele vest-europene erau in crestere usoara, desi dimineata au deschis in scadere.

Bursele inregistreaza pierderi la nivel global, pe fondul incertitudinilor economice

Ads