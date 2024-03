SUA pregătește noi masuri împotriva Chinei – TradeVille

Numărul Investitorilor In Fonduri Mutuale Se Majorează

Potrivit Asociației Administratorilor de Fonduri, numărul investitorilor în fonduri mutuale de acțiuni a crescut cu 2,500 de persoane în prima lună din 2024, ajungând la un total de 75,018 persoane. Valoarea totală a investițiilor acestora se ridică la 4 mld. RON. Comparativ, în prima luna din 2023, numărul investitorilor a fost de 53,880 de persoane, care dețineau investiții de 2.9 mld. RON. Cea mai populară categorie de fonduri mutuale, ca număr de investitori, este reprezentată de cea a fondurilor de obligațiuni, care însumează 256,000 de investitori (+1.8% vs ianuarie 2023). (Sursa: ZF)

Exporturi In Scădere Pentru Romania In Prima Luna Din 2024

În luna ianuarie 2024, exporturile României au scăzut cu 1.3% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, pana la 7,048 mld. EUR, in timp ce importurile s-au adâncit si mai mult, marcând o scădere de 4.8%, pana la 9,043 mld. EUR. Astfel, la finalul lunii ianuarie din acest an, deficitul balanței comerciale s-a diminuat cu 15.5% vs ianuarie 2023. (Sursa: INS)

Argintul Se Pregătește Sa Strălucească

Analiștii se așteaptă ca prețul argintului sa își continue trendul ascendent pe fondul creșterii preturilor metalelor prețioase. Aceasta dinamica a avut loc pe fondul așteptărilor tot mai mari de reducere a dobânzii de referință din partea FED. În ciuda unor maxime istorice, evoluția aurului este considerata a fi inferioară în partea a doua a anului, pe măsură ce argintul va continua să supraperformeze. Săptămâna trecută s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al argintului din decembrie 2023. (Sursa: CNBC)

Ads

SUA Pregătește Noi Masuri împotriva Chinei

Statele Unite ar putea înăspri și mai mult controalele privind accesul Beijing-ului la tehnologiile sofisticate de semiconductori, pe măsură ce Washington ia în considerare noi sancțiuni împotriva mai multor companii chineze. Gina Raimondo, secretarul pentru comerț al SUA a declarat că “vom face tot ce este necesar pentru a ne proteja poporul nostru, inclusiv prin extinderea controalelor din prezent”. (Sursa: Bloomberg)

Hidroelectrica Pret curent 128.0 RON (0.00% ) MCap 57.5B P/E 9.1

Hidroelectrica a anunțat finalizarea cu succes a preluării afacerii de fabricare și comercializare de hidroagregate, precum si prestarea serviciilor de reabilitare în domeniul energetic, deținute de UCM Reșița. Prețul plătit de UMCH pentru transferul dreptului de proprietate asupra afacerii a fost de 67.89 mil. RON. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 25.5 RON ( -5.56% ) MCap 1.53B P/E 5.0

Ads

In luna februarie 2024, acțiunile TTS s-au aflat pe poziția a 12-a in clasamentul celor mai tranzacționate acțiuni listate pe BVB, cu o valoare a tranzacțiilor de 21,976,560 RON, reprezentând 2.29% din valoarea totala a tranzacțiilor înregistrate de acțiunile incluse la Categoria Premium. Valoarea mediana a volumului zilnic tranzacționat a fost de 26,342 acțiuni, cu 10.9% mai mare decât in februarie 2023. (Sursa: BVB)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 8.70 RON ( -7.84% ) MCap 216M P/E -10.05

Holdingul ROCA Industry a debutat astăzi, 11 martie, pe piața principala de la BVB, încheindu-și transferul de pe piața AeRO. Compania este prezentă pe bursa din ianuarie 2022, având o capitalizare de piața de 234.7 mil. RON. In ultimul an, acțiunile ROC1 au fost în top 10 lichiditate pe piața AeRO si in top 5 in indicele BETAeRO, ca pondere. (Sursa: ZF)

Ssif Brk Financial Group Pret curent 0.1300 RON ( -14.75% ) MCap 43.8M P/E -10.6660

Acțiunile BRK Financial Group s-au depreciat cu 15% la debutul ședinței de tranzacționare de luni, după ce compania a anunțat vinerea trecuta ca are 1.26 mil. de acțiuni Gabriel Resources. Aceasta din urma deține controversatul proiect Roșia Montana. Vineri, investitorii pariaseră ca un potențial câștig al procesului va genera o creștere importanta pentru acțiunile Gabriel Resources, fapt care a condus la o apreciere cu 15% a acțiunilor BRK. Însă, verdictul a surprins piața, Romania câștigând procesul. (Sursa: ZF)

Ads

Safetech Innovations Pret curent 2.440 RON (0.00% ) MCap 162M P/E 24.032

Conducerea Safetech Innovations a informat piața cu privire la înființarea unei filiale in Regatul Arabiei Saudite, cu sediul in Riyadh. In perioada următoare, noua entitate va fi condusa de către domnul Victor Gansac, in calitate de Director General. De la începutul anului si pana in prezent, evoluția prețului acțiunii SAFE este de aproximativ –6%. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Pret curent 28.4 RON (0.71% ) MCap 1.1B P/E 15.9

Directorul financiar al grupului Sphera, Valentin Budes, s-a declarat optimist pentru anul 2024, lucru confirmat si de vânzările de la început de an, potrivit spuselor domnului Budes. Pentru Sphera, anul 2023 a fost unul de tranziție, caracterizat de consolidarea profitabilității pentru KFC Romania si KFC Moldova, in timp ce anul 2024 este așteptat sa vina cu ușoare provocări in rândul inflației si al forței de munca. (Sursa: ZF)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 140.99 USD ( -3.68% ) MCap 722B

Ads

Gigantul taiwanez din domeniul semiconductorilor, TSMC, a dezvăluit ca subvențiile obținute de la guvernele japonez si chinez au ajuns la 1.51 mld. USD In 2023, marcând o creștere de peste 5.5 ori de la an la an, potrivit publicației taiwaneze Economic Daily News. Având in vedere extinderea continua a facilitaților sale de peste hotare, TSMC anticipează subvenții suplimentare din partea Japoniei in acest an, alături de potențiale subvenții noi din partea SUA si a Germaniei, acolo unde compania are proiecte pentru dezvoltarea propriilor fabrici (Sursa: technode.com)

Apple Inc. Pret curent 172.65 USD (1.12% ) MCap 2.71T P/E 28.66

Apple va deschide cel de-al optulea magazin in Shanghai pe 21 martie, pe fondul încetinirii vânzărilor de iPhone in China. Magazinul va fi unul dintre cele 47 de locații din China, adăugându-se astfel la cea mai mare rețea de retail după cea din SUA. Vânzările de iPhone in China au scăzut cu 24% fata de anul trecut in primele 6 săptămâni din 2024, conform analizei firmei Counterpoint Research. (Sursa: SeekingAlpha)

Ads

Nvidia Pret curent 870.15 USD ( -0.59% ) MCap 2.12T P/E 206.22

Nvidia este cea mai recenta companie care a fost data in judecata pentru ca ar fi folosit lucrări protejate de drepturi de autor in antrenarea sistemelor de inteligenta artificiala. Prețul acțiunilor Nvidia a scăzut cu peste 5% la sfârșitul săptămânii trecute, pierzând 128 mld. USD din capitalizarea bursiera, care a rămas însă, peste pragul de 2 trilioane USD. (Sursa: Barron’s)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

...citeste mai departe despre "SUA pregătește noi masuri împotriva Chinei – TradeVille" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro