SUA continuă să adauge locuri de muncă într-un ritm alert – TradeVille

Cifra De Afaceri Din Comerțul Cu Amănuntul Creste

In luna februarie, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, a înregistrat o creștere cu 12.3% in comparație cu aceeași perioada a anului precedent. Comparativ cu luna ianuarie a acestui an, volumul cifrei din comerțul cu amănuntul a înregistrat o creștere de 2.6%. Aceasta se datorează majorărilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+19.8%), vânzările de produse alimentare, băuturi si tutun (+7.1%), precum si la comerțul cu amănuntul al carburanților (+6.2%). (Sursa: INSSE)

Veniturile Gospodăriilor Au Crescut

In ultimul trimestru al anului 2023, o gospodărie a înregistrat venituri medii de 7,504 RON, reprezentând o creștere de 2.8% atât pe cap de gospodărie cat si pe cap de locuitor, in comparație cu trimestrul 3, si o creștere de 13.1% fata de anul anterior. Cheltuielile medii lunare totale ale populației, in trimestrul 4 al anului 2023, au fost de 6,514 RON pe gospodărie, reprezentând 86.8% din veniturile totale. Aceste cheltuieli au înregistrat o creștere de 82 RON fata de trimestrul 3 si o creștere de 11.5% fata de anul precedent. (Sursa: INSSE)

SUA Continua Sa Adauge Locuri De Munca Intr-Un Ritm Alert

Creșterea numărului de locuri de munca din SUA continua sa rămână puternica, conform ultimelor date publicate vineri după-amiaza. Angajatorii americani au adăugat, in luna martie, un număr de 303,000 de locuri de munca, cu mult peste cele 200,000 prognozate de economiști. Rata șomajului a scăzut la 3.8% fata de 3.9% in luna februarie. Câștigul mediu orar a crescut in luna martie cu 0.3% fata de luna precedenta, si cu 4.1% fata de anul trecut, marcând cea mai mica creștere anuala din iunie 2021. (Sursa: WSJ)

Prețul Aurului, In Creștere

Conform experților, prețul aurului va ajunge la 2,600 USD/uncie pana la sfârșitul anului. Fiind un activ de refugiu sigur, aurul are potențial de creștere rapida in contextul incertitudinii geopolitice si a anticipărilor de tăieri ale dobânzilor de către Rezerva Federala. Pana acum, in 2024, prețul metalului a atins constant niveluri record, depășind recent prețul de 2,300 USD/ uncie. (Sursa: CNBC)

Transelectrica Pret curent 29.05 RON ( -1.53% ) MCap 2.12B P/E 9.73

Transelectrica a finalizat o investiție de aproximativ 92 mil.RON pentru consolidarea securității energetice in regiunea Dobrogea prin construirea a doua noi racorduri dublu circuit 400kV. Aceasta va facilita distribuția fluxurilor de putere si conexiunile cu Bulgaria, Republica Moldova si Serbia, contribuind la stabilitatea tranzitorie a regiunii si la reducerea restricțiilor de producție a energiei in zona Dobrogea. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.5195 RON ( -0.29% ) MCap 2.94B P/E -3.2864

Listarea cu succes a Hidroelectrica, anul trecut, a fost punctul culminant din istoria FP. Cu toate acestea, distribuirea profitului sub forma de dividende a generat pierderi contabile de 905 mld. RON pentru fond, din cauza prețului contabil mai redus. Fondul intenționează sa continue distribuirea dividendelor speciale in valoare de 213 mil.RON reprezentând restul profitului din anul 2022, însă aceasta acțiune este condiționată de acoperirea, in prealabil, a pierderii din 2023. (Sursa: ZF)

Digi Communications Pret curent 55.0 RON (7.42% ) MCap 5.5B P/E 11.4

Digi Spain Telecom, filiala din Spania a companiei Digi, a încheiat un contract de vânzare a unei rețele de fibra optica de acces la domiciliu (FTTH) in 12 provincii din Spania. Contractul a fost încheiat cu Sota Investments Spain OpCo, o societate controlata de investitori internaționali specializați in infrastructura, la o valoare de pana la 750,000,000 EUR. (Sursa: Financial Intelligence)

Dn Agrar Group Pret curent 1.625 RON (0.31% ) MCap 258M P/E 9.912

Peter de Boer, membru in consiliul de administrație si manager relația cu investitorii in cadrul DN Agrar Group, a declarat ca societatea intenționează sa-si majoreze capitalul social pentru finanțarea planurilor de dezvoltare. Odată finalizate investițiile, capitalizarea bursiera a companiei s-ar putea dubla in următorii patru ani, ajungând la o valoare de aproximativ 100 mil. EUR. (Sursa: ZF)

Obligațiuni Libra Internet Bank 2028 Eur Pret curent EUR ( ) MCap 40K

Libra Bank a publicat rezultatele financiare preliminare pentru anul 2023. In cursul acestui an banca a obținut un profit de 317.2 mil. RON in 2023, in creștere cu 33% fata de anul precedent, marcând un nivel record de profit pentru companie. De asemenea, activele băncii au înregistrat o creștere anuala de 14.4%, iar portofoliul brut de credite a atins valoarea de 6.8 mld. RON, reprezentând o creștere de 11% fata de anul 2022. (Sursa: BVB)

Med Life Pret curent 4.180 RON ( -1.42% ) MCap 2.22B P/E -391.339

După publicarea rezultatelor financiare pentru anul fiscal 2023, grupul Erste a revizuit recomandarea pentru acțiunile operatorului privat de sănătate MedLife, trecând de la “Buy” la “Hold”. Grupul a acordat un preț țintă de 4.19 RON, indicând o scădere estimata a prețului acțiunilor cu 1.6% in următoarele 12 luni. Aceasta modificare a survenit ca urmare a “rezultatelor mai puțin satisfăcătoare obținute la sfârșitul anului”, conform comunicatului Erste. Analiștii au menționat ca așteaptă “o imagine mai clara asupra capacitații grupului de a integra, optimiza si eficientiza gama larga de afaceri achiziționate.” (Sursa: ZF)

Nvidia Pret curent 880.300 USD (2.47% ) MCap 2.17T P/E 210.573

Împreuna cu gigantul tehnologic local Ooredoo Hutchison, Nvidia planifica sa construiască un centru de inteligenta artificiala (IA) in valoare de 200 mil. USD in Surakarta, Indonesia. Acest proiect are ca scop consolidarea infrastructurii locale si stimularea talentului digital din zona. Compania Indosat planifica sa integreze arhitectura de cipuri Blackwell de la Nvidia pentru avansarea in domeniul IA. In plus, compania Singtel din Asia de Sud-Est colaborează cu Nvidia pentru a implementa capabilitățile IA in centrele sale de date, permițând companiilor accesul la tehnologii de ultima generație fără investiții masive in infrastructura. (Sursa: CNBC)

NIO INC Pret curent 4.51 USD (0.22% ) MCap 7.24B

Nio, compania chineza de vehicule electrice, a încheiat 4 parteneriate cu producătorii auto locali: Changan, Geely, Chery si Jac. Obiectivul este sa dezvolte o tehnologie standardizata pentru schimbul de baterii si sa extindă rețeaua in întreaga tara. In prezent, Nio are peste 2,300 de stații de schimb de baterii, însă doar o mica parte dintre aceste sunt rentabile. CEO-ul William Li recunoaște ca investiția lor in aceste stații a devansat cererea de pe piața cu aproximativ 2 ani. (Sursa: CNBC)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,565 USD ( -1.51% ) MCap

Samsung Electronics se așteaptă sa înregistreze o creștere de 931% a profitului operațional in primul trimestru al acestui an, ajungând la 6.6 trilioane KRW, depășind estimările analiștilor de 5.24 trilioane KRW. Evoluția spectaculoasa a profitului operațional a fost impulsionata de creșterea preturilor cipurilor de memorie si de vânzările robuste ale modelului S24. Veniturile sunt așteptate sa crească cu 11.4%, pana la 71 trilioane KRW. (Sursa: CNBC)

AbbVie Inc Pret curent 170.42 USD (1.50% ) MCap 302B P/E 34.80

Prețul acțiunilor AbbVie a înregistrat o scădere semnificativa pe parcursul săptămânii trecute, cea mai mare din ultimele cinci luni, după ce compania a revizuit estimările privind profitul pentru întregul an si pentru primul trimestru, din cauza impactului nefavorabil al cheltuielilor de 164 mil. USD cu achizițiile de proprietate intelectuala, cercetare si dezvoltare ("IPRD"). Astfel, EPS pentru întregul an 2024 si pentru primul trimestru 2024 va fi cuprins in intervalul 10.97–11.17 USD/acțiune si, respectiv, 2.18–2.22 USD/acțiune, rezultând un impact nefavorabil de 0.08 USD/acțiune. (Sursa: Seeking Alpha)

