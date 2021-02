Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, la ce trebuie sa fii atent atunci cand tranzactionezi criptomonede.In primul rand, va trebui sa observi cu atentie comisioanele pe care le percep platformele care faciliteaza acest tip de tranzactii. Daca alergi dupa castiguri mici zilnice, trebuie sa stii ca tranzactiile sunt taxate si destul de serios, astfel ca, daca ai un castig mic acesta ar putea disparea in cazul in care nu tii cont de comisioanele percepute.Apoi, toate criptomonedele au un pret de vanzare si unul de cumparare. Cu cat volatilitatea criptomonedei este mai mare, cu atat diferenta dintre cele doua preturi este mai mare. Daca nu mergi pe termen lung, fi atent la asta.Schemele de "pump and dump" sunt si ele un joc din care ai putea sa pierzi. Acestea implica "umflarea" pretului unei monede sau chiar actiunii si apoi vanzarea rapida a acestora. La un volum mare de vanzari si pretul va scadea rapid. Iar daca te-ai trezit sa cumperi chiar in varf de pret, atunci sigur de vei alege cu o pierdere substantiala. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.Citeste si:Ce economii trebuie sa faci ca sa nu ti se devalorizeze banii in 2021Cum sa nu iti umfli singur facturile la utilitatiRiscurile pensionarii si cum le previi: Traiesti mai mult decat pensia privataRiscuri la pensionare (II): inflatia iti mananca economiile de-o viata ...citeste mai departe despre " Tranzactionarea de criptomonede: la ce trebuie sa fiti atenti " pe Ziare.com