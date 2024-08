Reteaua romaneasca de supermarket-uri UniversA'all va colabora cu grupul francez Union

Grupul francez Union Investitii a semnat un contract de parteneriat cu reteaua romaneasca de supermarket-uri Univers'all, primul lant national de supermarketuri suta la suta romanesti.Primul Euromall din Romania construit de Union va fi amplasat la Pitesti. "Le multumim partenerilor nostri pentru increderea acordata si pentru faptul ca ne-au oferit oportunitatea de a ne extinde si dezvolta pe piata locala, in cadrul unuia dintre cele mai renumite centre comerciale de tip mall din lume. Le vom oferi pitestenilor valorile care au facut din Univers'all unul dintre cele mai apreciate supermarket-uri autohtone: responsabilitate, respect, promptitudine si inovatie, care se vor concretiza intr-o selectie deosebita de produse si excelenta unor servicii complementare", a declarat Geo Buruiana, director general al Univers'all.

"Aceasta cooperare excelenta este un semnal pozitiv pentru activitatea noastra si un indicator al angajamentului Euromall fata de Romania. Companiile noastre impartasesc valori similare si cu siguranta oferta noastra comuna se va dezvolta si in viitor, pentu a acoperi cat mai bine nevoile romanilor", a aratat domnul Moshe Turgeman, responsabil de componenta de marketing a proiectului Euromall.

Supermarket-ul Univers'all va fi amenajat la parterul complexului comercial Euromall Pitesti si va avea o suprafata de peste 2100 de metri patrati. Pe langa faptul ca pune in vanzare, pe suprafete extinse, o gama larga de produse alimentare si nealimentare, Univers'all ofera produse la preturi competitive, precum si o varietate de servicii complementare destinate confortului clientilor.

Lansarea oficiala a complexului comercial Euromall Pitesti este preconizata a avea loc in februarie 2007. in prezent se desfasoara lucrarile de constructie ale centrului comercial, demarate la sfarsitul anului 2005. Pana in prezent, Euromall a incheiat deja contracte de parteneriat pentru peste 60 la suta din suprafata destinata inchirierii.

Bloombiz

