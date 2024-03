Petrolul a evoluat fara o tendinta clara pe pietele asiatice

Pretul petrolului a fluctuat luni fara o tendinta clara la bursele electronice din Asia, piata ramanand prudenta dupa publicarea statisticilor din piata americana a muncii, relateaza AFP, citat de NewsIn.

In schimburile matinale, pretul petrolului "light sweet" cu livrarea in octombrie a scazut cu 10 centi, la 67,92 dolari/baril, in timp ce pretul petrolului Brent, din Marea Nordului, a crescut cu 1 cent, la 66,83 dolari/baril.

"Am observat o crestere a somajului, aceasta este realitatea, iar perspectivele legate de cerere au fost revizuite usor in scadere", a declarat Benjamin Westmore, analist in cadrul National Australia Bank.

Statisticile au indicat ca ritmul disponibilizarilor din Statele Unite a incetinit in august, luna in care cea mai mare economie a lumii a pierdut 216.000 de slujbe, sub nivelul estimat.

In schimb, rata somajului a avansat peste asteptari, la 9,7%, cel mai inalt nivel din iunie 1983.

