Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", ce impozite trebuie sa platesti pentru tranzactiile cu criptomonede.In Romania, impozitarea profiturilor din tranzactiile cu criptomonede a fost reglementata in urma cu doi ani, atunci cand s-a stabilit o taxa de 10% pentru castiguri.Astfel ca, daca ai venituri constante din criptomonede, iar cuantumul acestora este de peste 600 de lei anual, atunci vei fi obligat sa raportezi aceste venituri. Declararea banilor castigati din tranzactiile cu criptomonede se va face prin depunerea la ANAF a Declaratiei Unice.Raportarea castigurilor pe care le-ai inregistrat in anul precedent se face tinandu-se cont de diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de achizitie. Adica, mai simplu spus, se impoziteaza doar aceasta diferenta.Sa spunem ca ai cumparat Bitcoin la 12.000 de dolari si ai vandut la 15.000 de dolari. Impozitarea se va face doar pe cei 3.000 de dolari castigati, adica 300 de dolari revin in impozit statului.Mai mult, daca veniturile din criptomonede sunt cel putin egale, intr-un an, cu echivalentul a 12 salarii minime brute, atunci va trebui sa achiti si CASS - in cota de 10%. Cele 12 salarii minime reprezinta in 2020 suma de 26.760 de lei.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Vrei o pensie de 3.000 de lei? Iata cat trebuie sa cotizezi lunar in functie de varstaCat cotizezi la pensia privata obligatorie in functie de salariul pe care-l aiCum ti s-a devalorizat salariul in ultimii 5 ani ...citeste mai departe despre " Iti castigi traiul din criptomonede? Iata ce impozite trebuie sa platesti! " pe Ziare.com