Ce este efectul de levier si cand in folosim

Efectul de levier nu face decat sa multiplice valoarea unei pozitii deschise fata de suma investita. Ce inseamna asta? Inseamna ca multiplica profitul sau pierderea la care te-ai expus atunci cand investesti.Iata un exemplu:Ai 100 de euro investiti intr-o actiune, sa-i spunem, Apple , de dragul exemplului. Daca tranzactionezi fara efect de levier, iar acea actiune pierde sau castiga 1% din valoare, inseamna ca la banii tai, ai pierdut sau castigat 1 euro.In schimb, (tineti minte, am spus ca efectul de levier este un multiplicator), daca avem aceeasi investitie cu efect de levier x 5 (ori 5), valoarea pozitiei tale va fi de 5 ori mai mare. Adica pierderea si castigul vor fi tratate ca si cum investitia ta ar fi de 500 de euro.Iar la o pierdere sau un castig de 1%, vei pierde sau castiga 5 euro.Din acest motiv, expertii avertizeaza ca efectul de levier nu ar trebui folosit decat de abia dupa cativa ani de investitii pe bursa.