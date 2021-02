Dividende si actiuni: Ce trebuie sa cunosti

Actiunile

Pentru a putea incepe sa investesti este nevoie sa cunosti, cel putin la nivel teoretic, limbajul de tranzactionare si principalele elemente care stau la baza unor investitii profitabile.Mai jos gasesti un mic ghid cu ce trebuie sa cunosti despre dividende si actiuni, inainte de a incepe sa cumperi sau sa vinzi plasamente.Investitiile sau plasamentele pe care le poti face sunt numeroase, insa cele mai semnificative sunt reprezentate de actiuni si dividende.Actiunile reprezinta titluri financiare care confera dreptul de proprietate asupra unei cote-parti din capitalul subscris al unei societati comerciale.In calitate de actionar, altfel spus co-proprietar al unei anumite parti din compania respectiva, prin titlurile achizitionate vei avea drepturi direct proportionale cu procentul din capitalul social pe care il detii.Actiunile pot fi tranzactionate, deci ca si co-proprietar poti realiza profituri fie sub forma de dividende, fie prin vanzarea actiunilor sau titlurilor detinute, daca respectiva companie inregistreaza cresteri ale valorii sale la bursa. Daca sunt tranzactionate pe pietele reglementate, nu detin clauze speciale si nu sunt constituite pe instrumente financiare derivate, actiunile sunt considerate produse non-complexe.Randamentul unei investitii in actiuni este reflectat in evolutia valorii de piata a actiunilor, in valoarea dividendelor si probabilitatea a acordare a acestora, dar e influentat in mod direct de evolutia indicatorilor de performanta financiara ai companiei emitente sau de politicile de distribuire a profitului. Nu in ultimul rand, actiunile depind de factori externi acestora, cum sunt evolutiile macroeconomice, evenimentele sociale sau politice, chiar informatii din presa.Pretul si evolutia actiunilor se bazeaza pe mecanisme economice destul de exacte, si in general pretul acestora e in crestere, deoarece reflecta performantele prezente si viitoare ale firmelor care le-au emis si ai economiei unei tari care in medie, si pe termen lung, e in crestere.Riscurile asociate unei investitii in actiuni se concentreaza in jurul celor ale companiei si derivate ale acestora (de pret sau de dividend, adica de a nu primi dividend ca urmare a performantelor scazute ale emitentului, ori de redistribuire a profitului). Deasemenea riscurile de delistare, de faliment sau cele endemice pot afecta randamentul unei investitii in actiuni.Dividendele reprezinta, prin definitie, cota parte din profit ce ii revine unui actionar. Dividendul pe care o companie il plateste actionarilor reflecta, astfel, rentabilitatea si stabilitatea financiara a companiei, chiar daca in mod indirect, deoarece firma se poate dezvolta pe termen lung doar printr-o strategie de investitii bine documentata, sustenabila din perspectiva finantarii. De aceea, atunci cand se decide asupra dimensiunii dividendului din profitul net, o companie profitabila trebuie sa aiba in vedere aceasta strategie de investitii, consistenta pe termen lung.Exista doua tipuri de dividende distribuite actionarilor:Principalul avantaj al distribuirii de dividende este de natura financiara, actionarii avand posibilitatea de a beneficia in mod direct de profiturile companiilor. Printre principalele dezavantaje se numara deprecierea valorii actiunilor detinute de catre beneficiari sau politica de distribuire a profitului.Daca esti investitor cu actiuni la o anumita companie si urmaresti rentabilitatea profitului, trebuie sa ai in vedere urmatoarele evenimente calendaristice:Pentru a selecta in ce actiuni sa investesti e util sa aprofundezi cunoasterea pietei, de exemplu sa urmaresti cresterile de pret la bursa de valori la finalul fiecarei saptamani pentru o perioada mai lunga de timp, sa discuti cu brokerul personal, sa citesti presa de specialitate si sa urmaresti constant rapoarte de analiza financiara.Pentru a urmari consulta randamentele dividendelor catorva companii listate pe piata externa, trendul regulat al actiunilor si plasamentelor, dar si pentru consultanta corporate, deschiderea unui cont de tranzactionare ori acces la oferte publice sau plasamente private, poti consulta ofertele puse la dispozitie zi de zi de catre GoldRing, broker autorizat BVB , pe platforma proprie.