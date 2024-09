Cum se descurca brokerii romani la Bursa de la Viena

Interesul jucatorilor romani pentru pietele externe a crescut considerabil anul trecut, astfel ca rulajul cumulat al SSIF Broker si BT Securities, singurii brokeri din Romania care tranzactioneaza direct la Bursa din Viena, a urcat la 73,3 milioane euro, fiind de peste sase ori mai mare fata de 2011.

In 2011, transferurile celor doua case de brokeraj au insumat 11,7 milioane euro.

SSIF Broker a realizat in 2012 schimburi de 48,38 milioane euro, mult peste rulajul inregistrat pentru 2011, de 1,43 milioane euro.

"Investitorii sunt tot mai mult tentati sa tranzactioneze si pe pietele internationale, bucurandu-se de o gama larga de instrumente financiare cu lichiditate mult mai mare decat in Romania", a declarat Darie Moldovan, specialist in cadrul SSIF Broker.

El a spus ca investitorii au preferat in general actiunile componente ale indicelui ATX, companii in general cu notorietate.

Totodata, valoarea tranzactiilor intermediate de BT Securities s-a ridicat la 25 milioane euro anul trecut, de la 10,2 milioane de euro in 2011.

In acelasi timp, la Bursa de la Bucuresti, BT Securities a incheiat anul pe pozitia a saptea in topul brokerilor, cu operatiuni de 864, 14 milioane lei (193,9 milioane euro), in scadere fata de 2011, cand transferurile au cumulat 803,82 milioane lei (189,6 milioane euro).

SSIF Broker s-a clasat pe locul 10 anul trecut la BVB, cu transferuri de 655,68 milioane lei (147,1 milioane euro), de la 770,4 milioane lei (181,7 milioane euro) in 2011.

In 2012, de la BVB au iesit sau au anuntat ca vor iesi in total 9 intermediari, numarul caselor de brokeraj si al bancilor care activeaza in brokeraj coborand la 51. Retragerea unor nume mari de pe piata de brokeraj face bursa locala si mai putin vizibila pentru investitorii straini.

Iesirea din piata de brokeraj vine in conditiile in care tranzactiile cu actiuni, care reprezinta principala sursa de venit a brokerilor, au scazut cu 25% in acest an, ajungand la 7,43 miliarde lei, de la 9,93 miliarde lei in 2011.

In prezent, la Viena activeaza 58 de intermediari internationali si 38 de firme locale. BT Securities a fost primul intermediar din Romania avizat, in anul 2008, pentru activitati pe piata austriaca, iar de la inceputul anului 2011 activeaza pe aceasta piata si SSIF Broker.

