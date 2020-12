Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti ajuti copilul sa isi castige primii bani in viata.Pentru asta nu trebuie decat sa isi gaseasca un job sau mai multe, asa cum fac tinerii din afara, din tarile mai civilizate. Nu este nici o rusine in a plimba cainele prin parc pentru 10-15 lei pe ora sau in a face cumparaturile vecinilor pentru sume la fel de modice.Asa, micutul castiga ceva mai putin decat o persoana care livreaza mancare prin diferite aplicatii.Un astfel de job, care presupune o munca de 10-15 ore pe saptamana, ii va aduce copilului tau venituri de pana la 1000 de lei pe luna, ceea ce reprezinta o suma destul de frumusica pentru el, mai ales ca poate nici nu si-a luat buletinul.De aici poate incepe si educatia lui financiara de care mai mult ca sigur in viitorul apropiat va avea nevoie. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum calculezi corect si obiectiv ce rata de credit poti suportaCardurile de credit co-branded: ce castigi cu ele?Asigura-ti casa cu pretul unui pachet de guma de mestecat ...citeste mai departe despre " Cum poate copilul tau de pana in 14 ani sa castige bani " pe Ziare.com