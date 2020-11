Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce sa nu faci daca investesti pentru prima oara pe bursa."Diferenta dintre un investitor si un trader este ca investitorul este cel care isi pune banii in actiuni pe termen lung, in timp ce un trader este un om cu experienta care vinde si cumpara actiuni in fiecare zi", spun strategii in investitii.Nu ai cunostintele necesare pentru a face trading, asa ca, in loc sa arunci banii pe diferite actiuni, mai bine mai asteapta, chiar daca ai ratat crah-ul (caderea burselor). Va mai veni unul si vei profita atunci. Invata despre actiuni, documenteaza-te, incearca sa anticipezi, vezi cum au evoluat de-a lungul anilor si ce le-a facut sa-si piarda din valoare.Daca te comporti ca un trader, si esti comisionat pentru fiecare vanzare sau cumparare pe care o faci, iti diminueazi profitul considerabil, poate chiar ajungi pe pierdere. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Ce faci cand esti nemultumit de contractul pe care il ai cu banca sau cu IFN-ulCati bani trebuie sa pui deoparte pentru reparatii dupa ce-ti cumperi o casaArbitrajul sau solutia impusa: un altfel de "judecata" cu banca ...citeste mai departe despre " Cum iti pierzi banii investiti pe bursa daca te comporti ca un trader " pe Ziare.com