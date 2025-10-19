Bursele europene au inchis incert sedinta de marti

Miercuri, 12 Mai 2010, ora 09:05
Marile piete de capital ale continentului au inchis sedinta bursiera de marti fara o directie clara, in conditiile in care investitorii se tem ca pachetul de salvare anuntat de UE ar putea afecta cresterea economica a regiunii, transmite NewsIn.
Astfel, FTSE-100, principalul indice al bursei din Londra a inregistrat o scadere de 1,76% la 5.292,36 puncte
, in vreme ce indicele DAX, al pietei din Frankfurt, a castigat 0,33%, pana la 6.037,71 puncte, iar indicele CAC 40, al bursei din Paris, a scazut cu 0,73%, la 3.693,20 puncte.
Principalii indici de pe Wall Street inregistrau cresteri moderate in jurul orei 19:30, ora Romaniei: Dow Jones crestea cu 0,33%
, la 10.820,96 puncte, indicele compozit Nasdaq avansa cu 0,76%
, la 2.392,69 puncte, iar indicele mai extins S&P 500 a inregistrat o crestere de 0,41%, la 1.164,50 puncte.
