Bursele europene au inchis incert sedinta de marti

Miercuri, 12 Mai 2010, ora 09:05
1211 citiri
Bursele europene au inchis incert sedinta de marti

Marile piete de capital ale continentului au inchis sedinta bursiera de marti fara o directie clara, in conditiile in care investitorii se tem ca pachetul de salvare anuntat de UE ar putea afecta cresterea economica a regiunii, transmite NewsIn.

Astfel, FTSE-100, principalul indice al bursei din Londra a inregistrat o scadere de 1,76% la 5.292,36 puncte, in vreme ce indicele DAX, al pietei din Frankfurt, a castigat 0,33%, pana la 6.037,71 puncte, iar indicele CAC 40, al bursei din Paris, a scazut cu 0,73%, la 3.693,20 puncte.

Principalii indici de pe Wall Street inregistrau cresteri moderate in jurul orei 19:30, ora Romaniei: Dow Jones crestea cu 0,33%, la 10.820,96 puncte, indicele compozit Nasdaq avansa cu 0,76%, la 2.392,69 puncte, iar indicele mai extins S&amp;P 500 a inregistrat o crestere de 0,41%, la 1.164,50 puncte.

Temerile legate de credite ajung în Europa. Cu cât au scăzut acţiunile bancare
Temerile legate de credite ajung în Europa. Cu cât au scăzut acţiunile bancare
Pieţele bursiere europene au încheiat săptămâna în scădere accentuată, pe fondul temerilor tot mai mari privind calitatea creditelor şi stabilitatea sectorului bancar, transmite CNBC....
#burse, #europene, #bursa, #indici , #Stiri Bursa

Curs valutar

1 EUR = 5.0889 RON

0.0005

1 USD = 4.3489 RON

-0.0153
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”
  2. „Meseriile viitorului”. Locurile de muncă imune la „boom-ul” inteligenței artificiale: Reziliente și bănoase
  3. Salariile românilor, în picaj: Cu cât a scăzut venitul mediu și ce domenii au fost cel mai afectate de încetinirea economiei în 2025
  4. Tot mai puțini tineri absolvenți pe piața muncii. AI-ul le fură joburile și speranța unei vieți mai bune