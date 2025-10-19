Aflux de capital strain din Grecia spre Bulgaria si Romania

Spre Bulgaria - si intr-un grad mai mic spre Romania - urmeaza sa se indrepte in urmatorii ani capitalurile de investitii straine, care, eventual, s-ar fi stabilit in Grecia, a subliniat, azi, presedintele Asociatiei Industriasilor din Nordul Greciei, Giorgos Mylonas, la o conferinta de presa la Salonic. Potrivit acestuia, "unii straini, care ar fi trebuit sa vina in Grecia pentru investitii in domeniul energiei, s-au retras deja si se gandesc sa mearga in Bulgaria".

Mylonas, care si-a exprimat nelinistea ca, in decurs de cinci ani, bulgarii si romanii "e posibil sa se situeze inaintea noastra", a subliniat ca, dupa integrarea celor doua tari in Uniunea Europeana investitorii straini abordeaza cele trei state - Grecia, Bulgaria, Romania - ca un spatiu unic.

"In acest moment, nu suntem cea mai atragatoare regiune dintre cele trei tari", a spus Mylonas. Avantajele prezentate de Bulgaria si Romania, dar si, in general, de statele din regiune, se concentreaza - printre altele - in costul redus al mainii de lucru si forta de munca cu grad superior de educatie, dar si in imbunatatirile continue reusite de cele doua tari in diferite domenii.

Pe de alta parte, oamenii de afaceri straini interesati sa investeasca in Grecia continua sa se confrunte cu "demonul" birocratiei, statutul relatiilor de munca (care, potrivit lui Mylonas este caracterizat ca intens negativ fata de patroni, carora rareori li se face dreptate), lipsa infrastructurii de baza (cum ar fi harta regimului terenurilor si studiile zonale), precum si "bresele" din legi, in special cele privind taxele si impozitele. Mylonas a spus ca pentru reglementarea acestei probleme se impune sa existe un mediu foarte clar si un cadru legislativ clar. De altfel - a subliniat Mylonas - asta cer si oamenii de afaceri straini care sunt interesati sa-si desfasoare activitatea in Grecia.

Mylonas a mentionat ca guvernul grec depune eforturi pentru imbunatatirea situatiei, adaugand ca "nu sunt inca sigur de rezultate" si ca sentimentul sau este ca "in Grecia se fac mai putine lucruri decat la vecinii nostri". El a estimat ca in urmatorii ani nu este exclus sa vina investitori turci sau bulgari in Grecia, iar grecii "sa spuna ca avem investitori straini".

In replica la o intrebare referitoare la "schizofrenia" fata de investitorii straini, care recent a fost constatata si evidentiata de ministrul economiei si finantelor, G. Alogoskoufis, aflat la Salonic, Mylonas a spus: "Cred ca nu exista companii grecesti - sau sunt putine acelea - care nu vor sa vina investitorii straini pe piata interna. Nu cred ca, in general, e valabil asta. Probabil, dl Alogoskoufis avea mintea la anumite exemple concrete".

Referitor la noua lege a dezvoltarii, Mylonas a reiterat pozitia Asociatiei, mentionand ca e vorba despre o minune a dezvoltarii, care insa nu va da ceva bun in nordul Greciei. "De fapt, supravietuieste, in loc sa creeze. Nu asteptam de la noua lege a dezvoltarii mai multe investitii, comparativ cu anii precedenti", a conchis Mylonas.



